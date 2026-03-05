Rocío Amaro 05 MAR 2026 - 12:50h.

Los padres de Ángela describen a su hija en una carta que han hecho pública como una niña "llena de luz" y piden respeto mientras la investigación trata de esclarecer el trágico suceso

La Policía Nacional concluye el análisis de sus dispositivos sin hallar, por el momento, indicios de acoso escolar ni 'ciberbullying'

MálagaEl dolor por la pérdida de Ángela, la niña de 14 años que se quitó la vida en Benalmádena el pasado mes de febrero, sigue buscando un porqué que alivie el vacío de su ausencia. En medio de un proceso judicial que intenta arrojar luz sobre las sombras del caso, su familia ha decidido romper su silencio a través de una desgarradora carta. En ella, los padres definen a su hija como una niña "maravillosa, especial y muy sensible", pero también como el motor de una lucha que acaba de empezar: "Nuestro único deseo es honrar su memoria y llegar hasta el final para que se haga justicia, porque ella se lo merece".

Esta voluntad de los padres choca, sin embargo, con los primeros resultados de las pesquisas oficiales. Según publica 'Diario Sur', la Policía Nacional ha culminado el análisis de la tablet y el teléfono móvil que la familia entregó tras el suceso sin encontrar, hasta la fecha, indicios de acoso escolar ni de 'ciberbullying'.

Los agentes no solo han analizado el contenido literal de los mensajes, sino que han buscado códigos y emojis ocultos que los adolescentes suelen emplear para el hostigamiento digital, obteniendo un resultado negativo en cuanto a pruebas de maltrato, según el diario local.

Una búsqueda de respuestas en un entorno mudo

La conclusión policial, que de momento no halla rastro de acoso en el mundo virtual de Ángela, se suma a la versión que ya mantenía el centro educativo. Desde el primer momento, el IES Benalmádena subrayó que la menor era una alumna brillante, delegada de clase y que no constaba ningún protocolo de acoso relacionado con ella. De hecho, la inspección de la Junta de Andalucía ya apuntó que la joven parecía estar "bien integrada", lo que dejaba a la familia en una situación de absoluta incomprensión ante la tragedia.

A pesar de este informe pericial, los padres insisten en que Ángela se encontraba en tratamiento psiquiátrico debido a la presión que sentía. En su carta, agradecen la sensibilidad y piden el "máximo respeto" hacia su intimidad mientras las autoridades agotan todas las diligencias.

Entre líneas se puede entender que esta familia no se va a conformar con el resultado de los dispositivos electrónicos; para ellos, el dolor que sentía su hija tenía un origen que todavía no ha salido a la luz y confían en que nuevos testimonios o pistas puedan dar un vuelco a la investigación.

El deseo de honrar a una niña "llena de luz"

La carta es, por encima de todo, un homenaje a la personalidad de la menor. Sus padres recuerdan que su corazón "llenaba de luz a todos los que la conocían", un contraste doloroso con el sótano de la vivienda donde fue localizada minutos antes de la medianoche del 14 de febrero. Porque para la familia, el hecho de que la policía no haya encontrado mensajes incriminatorios no significa que el acoso no existiera.

"Estamos atravesando uno de los momentos más dolorosos de nuestra vida", confiesa la familia, que pide prudencia en el tratamiento público de la noticia. Esta petición llega tras el desgarrador mensaje que el padre de Ángela compartió hace unos días, asegurando que seguiría ahí para recordar a los "demonios" que rodearon a su hija.

Un cierre que queda a la espera de nuevas pistas

Aunque la Policía Nacional da por cerrada esta fase de la investigación sin encontrar pruebas de 'bullying', el caso no está clausurado definitivamente. Fuentes consultadas por 'Diario Sur' precisan que esta es una apreciación basada en las pruebas actuales y que la situación podría cambiar si surgiera cualquier pista nueva.

Mientras tanto, la familia de Ángela se refugia en su memoria y en la esperanza de que el proceso judicial termine de explicar lo inexplicable.