Alberto Rosa 04 NOV 2025 - 15:11h.

El juez ha levantado el secreto de sumario del caso, en el que consta un detenido en prisión provisional

El teléfono móvil y el historial de Google Maps del funcionario hallado muerto en El Ejido, Almería, clave para resolver su asesinato

Compartir







La familia de Antonio Campos, el funcionario de El Ejido y natural de Berja, en Almería, que fue encontrado muerto en el maletero de su coche el pasado 27 de septiembre, estudia solicitar nuevas pruebas forenses y la revisión completa de las cámaras de seguridad para el esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades abrieron una investigación para intentar esclarecer la muerte del funcionario de 54 años, que fue encontrado maniatado y con signos de haber sido agredido físicamente. En ese momento iniciaron la revisión de cámaras de la zona en busca de la identificación de la autoría del crimen.

El juez ha levantado el secreto de sumario del caso, en el que consta un detenido en prisión provisional. Se trata de un varón de 23 años de origen marroquí, según fuentes recogidas por EFE. Tal y como declaró el letrado Antonio Relaño a Europa Press, la familia iba a pedir una ampliación al forense si el informe no refleja mecanismos de defensa por parte de la víctima, lo que resultará determinante para definir si los hechos deben investigarse como homicidio o asesinato. "Si no hay constancia de mecanismos defensivos pediremos una ampliación al forense", ha precisado.

La imagen de las cámaras, clave para el caso

El abogado ha indicado que el vehículo está en estudio para analizar restos de ADN y huellas y que también se revisará la ropa intervenida al investigado, donde habría restos de sangre. Estas pruebas permitirán esclarecer si existió resistencia y si hay rastro biológico adicional que pueda ampliar la investigación.

PUEDE INTERESARTE Tiroteo en la Mojonera: Herido de dos disparos un camionero tras un intento de robo

Además de los informes periciales, la acusación estudia solicitar nuevas imágenes de cámaras instaladas en la zona hortofrutícola donde apareció el coche. Relaño ha señalado que las cámaras existentes ya sitúan al investigado al volante durante la madrugada y horas posteriores, pero apunta que deben existir más puntos de grabación y que solicitarán su revisión completa cuando dispongan del resto de diligencias.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por otro lado, el abogado ha señalado que el acceso a los autos “ha sido parcial” y que están pendientes de recibir las piezas separadas que faltan por incorporar donde podrían encontrarse los análisis ya practicados y otras pruebas en tramitación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Levantamiento del secreto de sumario

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado este martes que el secreto de sumario se levantó el pasado día 29 de octubre por el Tribunal de Instancia número 3 de El Ejido, lo que permitirá que las partes personadas accedan al conjunto de diligencias, hasta ahora solo conocidas por la magistrada instructora y la Fiscalía.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Antonio Campos desapareció pasadas las 21,00 horas del 27 de septiembre, cuando salió de su domicilio a bordo de su coche. Su cuerpo apareció maniatado y con signos de violencia en el maletero del vehículo junto a un almacén hortofrutícola de San Agustín, en El Ejido.

El detenido permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el día 3 de octubre. El crimen ha provocado una gran conmoción en el Poniente almeriense, ya que el fallecido era muy conocido por su faceta de historiador y cofrade, por su participación en la vida social, cultural y religiosa de Berja, además de ser funcionario del Área de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido.