Rocío Amaro 23 OCT 2025 - 06:00h.

Una familia de Benacazón, en Sevilla, denuncia que el párroco ha negado a Noelia, una joven con Síndrome de Down de 18 años, la posibilidad de ser madrina de su primo

Más de 2.600 personas han firmado una petición que pide al Arzobispado de Sevilla la destitución del sacerdote y una disculpa pública hacia la joven y su familia

SevillaLa Parroquia Nuestra Señora de las Nieves, única en el municipio sevillano de Benacazón, se encuentra en el centro de una polémica tras la supuesta negativa de su párroco a permitir que Noelia, una joven de 18 años con síndrome de Down, sea madrina de bautizo de su sobrino Manuel. Según denuncian los familiares, el sacerdote consideró que "no es apta" para ejercer ese papel, a pesar de que ha hecho la Comunión y la Confirmación y a que "participa activamente en la fe y encarna con pureza y alegría los valores del Evangelio", según sus allegados.

El conflicto comenzó cuando Manuel, padre del bebé que será bautizado, acudió a la parroquia para informarse sobre los requisitos que debía cumplir Noelia para poder ser madrina. El párroco ya mostró su primera negativa, e indicó que sería necesario consultar la situación con el Arzobispado de Sevilla. Mientras se resolvía esta consulta, la familia llevó a la joven a otra parroquia en un municipio cercano, donde completó los 10 meses de catequesis necesarios, realizando después la Confirmación en la Catedral de Sevilla, en presencia, por cierto, del arzobispo.

Hace unos días, la familia regresó a la Parroquia de Benacazón para fijar la fecha del bautizo, pensando que con la Confirmación de Noelia hecha, todo estaría ya en orden. Pero en esta ocasión, el párroco solicitó realizar una entrevista con ella para evaluar si estaba capacitada: "algo que ya nos parece injusto, porque a nadie le hacen una entrevista para ser padrino o madrina", dice indignado Gori Vega, padre de Noelia.

No apta para el puesto

La entrevista se realizó, a pesar del malestar, y la joven tuvo que responder a dos preguntas: "¿Qué es el bautismo?" y "¿Has estado en algún bautizo?". Contestó correctamente a la segunda, pero no pudo responder a la primera, debido a que arrastra un problema de lenguaje. El caso es que, ante estas circunstancias, el párroco concluyó que Noelia no era apta para ser madrina.

"Puede que Noelia no pueda guiar a un niño a través de la palabras, pero sí que puede hacerlo con su ejemplo de amor y de fe", dice Gori. La familia sostiene que es una cuestión personal del propio párroco, y que nada tiene que ver con la Iglesia en general. "Sabemos que hay otras Parroquias que estarían dispuestas a oficiar el bautizo", asegura.

Recogida de firmas para la destitución del párroco

En respuesta a esta situación, vecinos de Benacazón y usuarios de la plataforma Change.org han impulsado una petición que ya supera las 2.600 firmas. En ella, solicitan al Arzobispado de Sevilla que se proceda a la destitución inmediata del párroco de la localidad, así como a la emisión de una disculpa pública y una rectificación oficial hacia Noelia, su primo Manuel y las familias afectadas.

Además, se pide el nombramiento de un nuevo párroco que "represente la empatía, la inclusión y la atención a todas las personas que participan en la parroquia", con el objetivo de garantizar que las normas y criterios parroquiales se apliquen de manera coherente y respetuosa.

La petición recuerda que Noelia ha cumplido con todos los requisitos establecidos para ser madrina, incluyendo la catequesis de Confirmación, y que participa activamente en la vida parroquial. Señala además antecedentes de situaciones en la misma parroquia en las que se habrían producido actos de exclusión hacia personas transgénero, divorciadas y familias no tradicionales, afectando a quienes "han sido juzgados por su identidad, su estado civil o la composición de su familia".

"La fe no se mide por diagnósticos"

El documento de la petición enfatiza que la fe no se mide por diagnósticos ni por estados civiles, sino "por la participación activa y el compromiso con la comunidad", y que la actuación del párroco contradice este principio. La familia y los vecinos solicitan una intervención directa del Arzobispado de Sevilla para asegurar que Noelia pueda ejercer como madrina de su primo Manuel, así como para garantizar que "futuras decisiones en la parroquia se ajusten a criterios inclusivos y equitativos".

Hasta el momento, la petición en Change.org sigue activa y continúa recabando apoyo de vecinos, familiares y ciudadanos interesados en que se revise la decisión del párroco y se permita a Noelia cumplir su deseo de ser madrina de su primo.