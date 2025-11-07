Rocío Amaro 07 NOV 2025 - 14:49h.

La tienda familiar Valle de Aras, del municipio cordobés de Lucena, sufre su segundo robo en apenas un año por el que afronta ahora cuantiosas pérdidas

Los ladrones accedieron de madrugada por la puerta lateral del local y en pocos minutos se llevaron una treintena de jamones ibéricos y la caja fuerte

CórdobaLa madrugada del pasado lunes volvió a ser amarga para la tienda de productos gourmet Valle de Aras, situada en la carretera de Rute, en Lucena (Córdoba). El establecimiento, con más de quince años de trayectoria, ha sufrido un nuevo robo apenas un año después del último asalto. En esta ocasión, cuatro individuos encapuchados irrumpieron en el local y se llevaron una treintena de jamones ibéricos de bellota y la caja de seguridad, además de provocar numerosos destrozos.

Según los propietarios del establecimiento, el suceso se produjo en torno a las cuatro de la madrugada, cuando los asaltantes llegaron en un vehículo e intentaron entrar por la puerta principal mediante el método del alunizaje. Pero las medidas de protección instaladas tras el robo del año pasado, entre ellas unos grandes macetones, impidieron el impacto, por lo que los ladrones optaron por una puerta lateral de carga y descarga.

Una vez allí, utilizaron un mazo para golpear la puerta en repetidas ocasiones hasta conseguir vencerla y acceder al interior. En apenas siete minutos, arrasaron con todo lo que pudieron: "la caja de seguridad y una exposición completa de jamones ibéricos 100% de bellota, de las calidades más altas, valorados en unos 500 euros por pieza", lamenta Beatriz García, una de los propietarios.

"Han roto la máquina registradora y se han llevado un escaparate entero de jamones, treinta piezas en total, además del dinero en efectivo que había en la caja", relata Beatriz. Calcula que las pérdidas económicas superan los 20.000 euros, a lo que hay que sumar los daños materiales y el impacto que supone esta situación en plena campaña de Navidad, la más importante del año.

Un nuevo golpe, un año después

La familia García todavía no se había recuperado del robo anterior, ocurrido hace justo un año. Entonces, los ladrones accedieron practicando un butrón, llevándose un botín muy parecido al de esra ocasión. "Habíamos tardado un año en reponernos del suceso del año pasado, en el que se llevaron más de 30 jamones y nos dejaron la tienda destrozada", recuerda Beatriz. Tras aquel episodio, reforzaron la seguridad con cámaras, cierres adicionales y obstáculos frente a la puerta principal, aunque esta vez los asaltantes lograron entrar por otro acceso.

"Se ve que no ha servido de nada", lamenta. "El miedo, la frustración y la impotencia no tienen arreglo. Estábamos a punto de empezar la campaña navideña, y esto es un bache muy grande". Pero a pesar del golpe, la joven empresaria asegura que la tienda seguirá funcionando con normalidad. "Por suerte estamos a tiempo de activar todos nuestros métodos para atender a los clientes. La mercancía ya está encargada y vamos a reforzar más aún las medidas de seguridad", explica.

Una empresa familiar que pide apoyo

Valle de Aras es una empresa familiar en la que, según su propietaria, "todos somos familia y trabajamos juntos desde el principio". El establecimiento, especializado en productos ibéricos, vinos y conservas gourmet, cuenta con una amplia cartera de clientes en Lucena y otras localidades cercanas.

Beatriz García asegura que no tienen sospechas sobre los autores del robo y confía en que las cámaras de seguridad instaladas puedan ayudar a la Policía Nacional a avanzar en la investigación. "No sabemos quiénes han podido ser, pero esperamos que se haga justicia y se les encuentre", comenta.

Mientras tanto, confía en lo único que puede hacerles salir de este bache, "que nuestros clientes vengan, compren y nos ayuden a seguir adelante”. Porque asegura que todo está listo para atenderles de la mejor manera posible, ya que el robo ha sido justo a tiempo de poder salvar la esperada campaña navideña.