Alertan de la detección de 15 brotes de sarna en residencias de mayores de Sevilla

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha solicitado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía la puesta en marcha de una "investigación exhaustiva" para esclarecer las causas del incremento de brotes de sarna en residencias de mayores, que suman 56 hasta el pasado 2 de noviembre.

Aunque el repunte se da en toda la comunidad autónoma, la FOAM destaca la especial incidencia en Sevilla, que registra 15 brotes, convirtiéndose en la segunda provincia más afectada, sólo por detrás de Málaga, que tiene 21.

Los datos, como cuenta el `Diario de Sevilla´ facilitados por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica tras una petición a través del portal de transparencia, confirman que Sevilla se consolida este año como uno de los territorios más impactados por la proliferación de brotes.

La Federación muestra su preocupación porque, según sus cifras, 2025 es ya el segundo año con mayor número de brotes desde que existen registros, únicamente superado por 2024, que cerró con 67 episodios en residencias andaluzas. Tras Málaga (21) y Sevilla (15), el desglose provincial sitúa a Almería (7), Cádiz (5), Jaén (4), Huelva (3), Córdoba (1) y Granada, que no ha registrado ningún brote.

La FOAM reclama a la Junta un análisis comparado con otras comunidades autónomas para identificar buenas prácticas en prevención y control de infecciones en centros residenciales. También solicita una evaluación de los recursos disponibles y de su eficacia frente a estos brotes.

Entre sus peticiones figura además una revisión y actualización de los protocolos de actuación y la publicación de un informe detallado que establezca las medidas previstas para frenar esta tendencia creciente. La Federación insiste en la necesidad de "garantizar la transparencia", mediante la publicación proactiva y periódica de datos sobre brotes e incidencias sanitarias en residencias.

En su comunicado, la FOAM advierte: "algo está fallando en las residencias de mayores. No somos expertos en epidemiología ni en salud pública, por lo que no podemos determinar las causas concretas de este incremento tan significativo. Sin embargo, como representantes de los mayores, tenemos la obligación de alertar sobre esta situación y exigir respuestas".