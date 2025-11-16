Iván Sevilla 16 NOV 2025 - 20:08h.

Aarón "no anda, tiene problemas de visión, no habla y sufre crisis epilépticas, aparte de usar una sonda y un botón gástrico", cuenta su madre

La familia pide ayuda para costear los gastos de acudir a un hospital de Barcelona, estar y comer allí mientras atienden al pequeño

Compartir







HuelvaUna madre de Huelva sigue luchando por darle a su hijo Aarón un futuro lo mejor posible para él. Actualmente con dos años y medio de vida, nació prematuro y tiene la espina bífida como Alejandra, aparte de una hidrocefalia severa. Desde que vio la luz, "su sufrimiento y dolor es terrible".

Así lo destaca su madre Candy Pérez González, quien ha hablado con Informativos Telecinco. La historia de su hijo, corta pero intensa, recuerda también a la del valenciano José. Porque el pequeño onubense "no anda, tiene movilidad reducida y problemas de visión, no habla y sufre crisis epilépticas".

También requiere de "una sonda para hacer sus necesidades y un botón gástrico porque no puede alimentarse bien por la boca", nos describe la progenitora. Está pidiendo ayuda económica porque su niño está recibiendo atención médica lejos de Andalucía.

"Estuvimos unos tres meses ingresados en un hospital de Sevilla, el que nos pertenece y donde le pusieron la válvula de derivación del líquido cefalorraquídeo, pero no le funcionaba bien", nos admite. De hecho, esa circunstancia le causó "un quiste" que tuvieron que quitarle.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El pequeño sufrió entonces una "hemorragia que supuestamente se iba a ir reabsorbiendo poco a poco". Su madre optó por buscar soluciones en otra comunidad autónoma porque le decían que "el niño estaba perfecto", pero ella no lo veía "nada bien".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por eso, tras la recomendación de su ginecóloga, decidió llevarlo al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona para que su hijo recibiera una mejor asistencia: "Allí tienen más avances, aunque esa hemorragia sí que no la podían tocar porque estaba en una zona muy complicada, según me explicaron".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Lo tengo que costear todo yo", lamenta

Pero "los desplazamientos" a la capital catalana, "la estancia y las comidas allí" suponen un importante gasto para una mujer que también tiene otros dos hijos en Huelva: "Como el médico de Sevilla no me quiere firmar el traslado, me lo tengo que costear todo yo".

Candy pudo estar allí gracias a una campaña de recaudación de fondos que creó en 2024. A su pequeño le hicieron "la operación de la espina bífida y le pusieron una nueva válvula en la cabeza, que parecía ir bien e incluso Aaron mejoró mucho".

Sin embargo, "en una de sus revisiones vieron que tenía otro gran quiste porque la sangre no había reabsorbido este año y debían operarlo". A pesar de que la cirugía conllevaba un alto riesgo, el menor salió "estable" de ella este 15 de noviembre. Está en la UCI.

"Todavía tendrá que volver a quirófano y, además, dentro de unas semanas tiene pendiente otra operación porque la sonda para orinar no le está funcionando bien", lamenta la progenitora. Ese procedimiento será "más sencillo", pero no puede regresar a Huelva hasta que se lo hagan.

Cómo ayudar a que Aarón "siga con esa sonrisa"

La mamá de Aarón ha vuelto a lanzar una petición de donativos a través de PayPal, donde todavía no se ha llegado ni a la mitad del total fijado en 3.000 euros. Necesita el dinero para permanecer en Barcelona, mientras su niño siga hospitalizado.

También ha abierto una campaña en GoFundMe, donde quien quiera y pueda aporte su granito. "Todo cuenta y será un mundo para esta familia que desea que Aarón siga con esa sonrisa y pueda disfrutar más de la vida", ha escrito la mujer en la plataforma.

Candy nos asegura que más adelante igualmente tendrá que pagar los costes de ir al Hospital Vall d'Hebron "a las revisiones" de su hijo. Otra manera de donar es hacer directamente una transferencia bancaria al siguiente número IBAN: ES89 3187 0064 4259 9100 5611.