Manuel José García Caparrós murió de un disparo de la policía en una manifestación por la autonomía de Andalucía en 1977

El Gobierno avanza en la ilegalización de la Fundación Franco con la apertura del procedimiento

Las tres hermanas de Manuel José García Caparrós, el sindicalista malagueño que murió de un disparo de la policía en una manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, han conseguido acceder, casi medio siglo después a los documentos clasificados con información del suceso, custodiados en el Congreso de los Diputados, tras conseguir la autorización de la Mesa.

Se trata de Loli, Puri y Paqui, que este martes se han trasladado desde Málaga hasta el Congreso de los Diputados, en Madrid, donde han sido recibidas por parte de la Mesa y han conversado con la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

El director de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Cámara Baja, Miguel Ángel Gonzalo, ha sido el encargado de facilitar a las hermanas dos cajas con copias de la documentación del caso.

"Mis padres están arriba aplaudiendo"

"Mis padres están arriba aplaudiendo, de ver que no nos hemos echado atrás ni para coger impulso, siempre adelante. Es lo que ellos hubieran querido y por lo que ellos pelearon, lo que pasa es que se fueron muy jóvenes", ha declarado a Puri ante los medios, tal y como recoge EFE.

Por su parte, Loli ha señalado que tienen "muchísima alegría" por haber recibido esta documentación y que van a necesitar "mucho tiempo" para analizarla, ya que por el momento solo la han consultado "por encima". Su intención ahora, han añadido, es buscar "buen" abogado criminalista para continuar la investigación.

"Hasta que se sepa la verdad, no vamos a parar", ha subrayado. Por otro lado, Loli ha señalado que tienen “muchas expectativas” en descubrir quién asesinó a su hermano, ya que consideran que habrá datos en la documentación sobre “quiénes salieron aquel día y quiénes dispararon”.

Además, ha confesado que en estos 48 años de búsqueda han tenido días mejores y peores, pero se han levantado muchas mañanas pensando en "por qué porras" dejarlo, ya que su objetivo es llegar hasta el final.

La documentación sigue estando clasificada

La documentación entregada a las hermanas de Caparrós ha sido custodiada en secreto en el Congreso durante casi medio siglo, debido al funcionamiento que tenía en aquella época las comisiones de investigación.

Caparrós, trabajador de la fábrica de Cervezas Victoria de Málaga y militante de CCOO, fue asesinado el 4 de diciembre de 1977 cuando tenía 18 años al participar en una manifestación en Málaga a favor de la autonomía andaluza, donde fue alcanzado por una bala del calibre utilizado por la Policía durante unos incidentes.

Fuentes parlamentarias han aclarado que toda la documentación sobre Caparrós sigue estando clasificada y que lo único que cambia es que se ha podido facilitar su acceso a la familia con todos los nombres propios y sin tachones.

Este acceso ha sido posible gracias a la aprobación por parte de la Mesa del Congreso de una nueva norma sobre el funcionamiento del archivo de la Cámara, que permite consultar información clasificada sin eliminar ningún nombre con la autorización previa de este órgano y en determinados supuestos, como el caso de parentesco.

Tras recibir a las familiares en la puerta del Congreso, el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, del PSOE, ha reivindicado al Gobierno y a las "fuerzas de progreso" de la Mesa por aprobar esta nueva norma.

Por su parte, la vicepresidenta tercera de la Cámara, Esther Gil, de Sumar, ha expresado que se abre "un tiempo nuevo" en lo relativo a la reclamación de expedientes clasificados del estilo y ha agradecido a las asociaciones de memoria que trabajen reclamando la apertura de estos en todas las instituciones.