Javier Aureliano y los otro cuatro detenidos quedan en libertad con medidas

Investigan a los dos hermanos de Javier Aureliano, el presidente de la Diputación de Almería, por el caso de las mascarillas

Compartir







La Fiscalía ha solicitado libertad con medidas para el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, tras la declaración efectuada en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, que investiga presuntas 'mordidas' a través de contratos con supuestas irregularidades a través de la institución provincial en la que es la segunda fase del caso 'Mascarillas'.

Distintas fuentes jurídicas han confirmado que tras más de dos horas de declaraciones que se han iniciado minutos después de las 12:30 horas para escuchar a los cinco detenidos, entre los que también se encuentra el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

En este sentido, la Fiscalía ha solicitado medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica ante los juzgados. Solo la acusación que ejerce la representación letrada del PSOE ha solicitado la prisión preventiva a la espera de que el juez Eduardo Martínez Gamero adopte su decisión en un auto.

Entre los detenidos que ha llegado a la sede judicial sobre las 11:00 horas después de dos noches en dependencias policiales tras su arresto por los agentes de la UCO de la Guardia Civil también se encuentran el hijo del alcalde de Fines y un funcionario del Área de Fomento de la Diputación de Almería.

La causa investiga supuestos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Junto con los detenidos hay cinco investigados. Según las pesquisas, "hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Libertad con medidas para el presidente de Diputación y los otros 4 detenidos del caso Mascarillas

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la puesta en libertad con medidas cautelares para el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y los otros cuatro detenidos, entre ellos el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras prestar declaración judicial en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Fuentes judiciales han confirmado tras dos horas de declaraciones la decisión del juez instructor Eduardo Martínez, que investiga los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en esta nueva pieza, cuyo origen se sitúa en junio de 2021, a partir de un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más incipiente de la pandemia de covid-19.