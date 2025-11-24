Rocío Amaro Redacción Andalucía 24 NOV 2025 - 13:11h.

La Asociación La Volaera homenajea en Granada a mujeres asesinadas y a menores afectados por la violencia de género, colocando 80 lápidas en la Plaza del Carmen

GranadaLa Asociación La Volaera Granada ha llevado a cabo este lunes un acto simbólico para visibilizar la realidad de la violencia de género y rendir homenaje a las mujeres asesinadas por el hecho de serlo, así como a los niños y niñas afectados por esta lacra. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, La Volaera ha instalado 80 lápidas en la Plaza del Carmen, recordando a cada una de las "víctimas de femicidios", así como a los menores que han perdido la vida a manos de sus agresores.

"Para La Volaera, esto no es una fiesta, es un duelo. Ponemos presencia donde otros ponen silencio y mentiras. Por las que no están, por las que están, por las que estarán, ¡gritamos de dolor!", señalaron desde la asociación durante la convocatoria. Entre los nombres mencionados en el homenaje estaban María Victoria, asesinada este fin de semana en Rincón de la Victoria, Málaga.

El acto simbólico ha querido honrar a las víctimas y reivindicar una respuesta más eficaz contra la violencia de género y la violencia institucional que, según La Volaera, aún sufren a diario muchas mujeres y familias. Aunque el número oficial de mujeres muertas a manos de la violencia machista son 38 (39 cuando se confirme el caso de María Victoria), esta asociación ha querido colocar 80 lápidas para representar a todas las mujeres que segón "La Volaera" habían perdido la vida por el hecho de ser mujeres.

"¡Basta de minutos de silencio y tortura institucional!"

Durante el acto simbólico en la Plaza del Carmen, la Asociación La Volaera de mujeres supervivientes, víctimas de violencia machista, y sus familias, así como mujeres solidarias del movimiento feminista, ha leído un manifiesto que denuncia la persistencia de los feminicidios y la revictimización institucional.

El texto subraya que los silencios de las administraciones y la clase política no protegen a las mujeres ni a los menores en peligro, y critica la insuficiencia de medidas frente a la violencia machista: "Han sido asesinadas en este país en lo que llevamos de año 80 mujeres y no 38 como cuantifica la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que solo cuenta los feminicidios a manos de parejas o exparejas", aseguran.

"La Volaera" recalca que no hay víctimas de primera y segunda clase y exige que se ponga fin a la "tortura institucional que perpetúa el peligro mediante fallos en la protección judicial, algoritmos ineficaces, privatización de servicios y presupuestos insuficientes", escriben.

En el manifiesto también recuerdan a todas las mujeres que sufren en silencio, víctimas de violencia sexual, migrantes, con discapacidad, menores tuteladas y prostituidas, así como aquellas afectadas por conflictos y masacres en el mundo. "La lista de errores y fallos del sistema de protección es inmensa y pública. Está al alcance de todas aquellas personas que estén tan implicadas, como lo estamos nosotras, en acabar con la violencia machista contra las mujeres, así como las y los menores".

La declaración concluye con un grito unánime: "Nos queremos vivas", reclamando justicia y protección real para todas.

Una violencia que no cesa

La violencia de género sigue siendo una pandemia silenciosa que amenaza la vida, los derechos y la integridad de las mujeres. Según los datos de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en 2025, hasta la fecha 38 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, sumando 1.333 desde 2003, cuando comenzaron a recabarse los datos oficiales. Del total de víctimas de este año, 24 eran de origen español y 14 extranjeras, lo que representa un 36,8% del total.

Los efectos de la violencia de género trascienden a las propias mujeres. En 2025, tres niños, niñas y adolescentes han perdido la vida en casos de violencia de género; dos de ellos eran hijos de sus agresores. Desde 2013, un total de 65 menores han fallecido en contextos relacionados con la violencia contra sus madres. Además, 20 menores han quedado en situación de orfandad este año y 4.899 desde 2013.

Andalucía, una de las comunidades más afectadas

La situación es particularmente grave en Andalucía, que concentra el 28,9% de los asesinatos por violencia de género en 2025, con un total de 11 casos hasta ahora. Entre enero y junio, se registraron 99.762 denuncias y se dictaron 19.991 órdenes de protección en todo el país. Además, desde enero hasta septiembre, el teléfono de atención 016 recibió 80.994 llamadas, reflejando la magnitud del problema.

La Asociación La Volaera Granada insiste en que la violencia de género no es una estadística, sino que se traduce en vidas arrebatadas. Por eso, con sus actos simbólicos y su labor de concienciación, buscan mantener viva la memoria de las víctimas y exigir medidas efectivas que protejan a mujeres y menores de esta violencia que persiste de manera alarmante.