Rocío Amaro 26 NOV 2025 - 04:00h.

El IES Levante de Algeciras se convierte en el primer centro público español en ganar un premio internacional en la Teachers COP gracias al cortometraje 'Costa Futura'

'Costa Futura' ha involucrado investigación científica y presentaciones en la feria Diverciencia, logrando que los alumnos comprendieran el impacto del cambio climático

Compartir







CádizEl Instituto de Enseñanza Secundaria Levante, en Algeciras (Cádiz), ha logrado un reconocimiento internacional sin precedentes para un centro público andaluz gracias a la iniciativa de la profesora Estefanía Pérez. Su cortometraje "Costa Futura", desarrollado en la asignatura multidisciplinar "Proyecto medioambiental" de 3º de ESO, ha sido galardonado en la "Teachers COP", una competición celebrada en el marco de la Cumbre del Clima COP30 en Brasil. Un proyecto que busca concienciar a la sociedad sobre los efectos del cambio climático, especialmente, de los efectos de una subida del nivel del mar.

El IES Levante es Ecoescuela desde hace años, lo que permite integrar la educación ambiental en el currículo y motivar al alumnado a participar en proyectos con tengan un impacto real. Bajo la dirección de Pérez, los estudiantes han estado investigando cómo la subida del nivel del mar podría afectar a la ciudad y a sus ecosistemas, incluyendo playas, dunas, marismas, el puerto y la propia infraestructura urbana, como viviendas, hoteles y el instituto. Para garantizar la base científica del trabajo, el proyecto contó con la orientación del Dr. Gaël Durand, de la Universidad de Grenoble, quien les ha proporcionado en todo momento asesoramiento técnico para que los alumnos desarrollaran un pensamiento crítico y riguroso.

"El proyecto final ha sido el cortometraje para el que tuve que comprar los micrófonos de mi bolsillo", explica Pérez, refiriéndose al poco apoyo al que suelen enfrentarse para llevar a cabo proyectos de esta naturaleza. Pero su entusiasmo por la enseñanza ha podido con todas las dificultades y se ha visto reflejado en cada fase del proyecto, desde la investigación hasta la edición del cortometraje: "me encanta pensar que podemos ayudar a cambiar y a mejorar un poco el mundo", dice entusiasta.

Un alumnado implicado e ilusionado

Para llevar a cabo este proyecto, los estudiantes elaboraron guiones completos en inglés y en español, construyendo un póster explicativo y realizando presentaciones durante la feria Diverciencia, donde pudieron explicar su trabajo al alumnado de otros centros y a la ciudadanía en general. "Queríamos que comprendieran que la subida del nivel del mar tendrá consecuencias reales, y que con pequeñas acciones pueden contribuir a mitigarlas", apunta la profesora.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El proyecto no solo fue académico, sino que también motivó algunos cambios de hábitos entre el alumnado y sus familias, quienes empezaron a reciclar más y a reducir residuos. Además, el instituto ha ido implementando medidas sostenibles en su día a día, reforzando de esta forma la cultura ambiental que querían proyectar en el mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con su trabajo y dedicación, esta profesora que asegura haber tenido siempre "el gusanillo de pensar que podía salvar el planeta", ha destacado el impacto que el proyecto tiene sobre la percepción del alumnado respecto a la ciencia. Y es que, bajo su dirección, los estudiantes han aprendido a investigar, comunicar o reflexionar sobre problemas reales.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"En el instituto nos hicimos Ecoescuela porque siempre hemos tenido un especial interés en la educación ambiental", cuenta. "De hecho, tenemos la asignatura Proyecto medioambiental, con la que hemos elaborado este estudio sobre la subida del nivel del mar". Para llevarlo a cabo pudieron contar con el asesoramiento de uno de los mejores investigadores, el Dr. Gaël Durand, que "nos proporcionó una base científica sólida", comenta.

Un cortometraje que muestra la realidad de su instituto por su ubicación frente al mar

El cortometraje, centrado en el instituto y sus alrededores, muestra cómo la ciudad de Algeciras podría verse afectada por posibles inundaciones o incluso por la hipotética desaparición de sus playas si no se toman medidas. Una iniciativa que han realizado con un indiscutible rigor científico, aunque añadiendo la creatividad audiovisual que les ha permitido sacarlo adelante.

Este reconocimiento internacional llega de la mano de la Teachers COP, con el que han podido consolidar la relevancia del proyecto y el valor de la educación ambiental en la formación de los jóvenes. "Nunca pensé que nos seleccionarían para un evento mundial entre 327 proyectos de todo el mundo. Es un sueño hecho realidad, y somos el único centro español galardonado", añade Pérez, confesando la emoción que supuso para ella y sus alumnos.

Ahora el Ayuntamiento de Algeciras ha incluido "Costa Futura" en su oferta educativa para que todos los centros de la ciudad puedan explicarlo y difundirlo.