Un niño de cinco años sufrió heridas severas en la localidad malagueña de Manilva el pasado martes después de ser arrollado por un patinete eléctrico cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto. La Policía Local ha logrado localizar y detener al presunto implicado, que según fuentes municipales sería un menor de edad de origen extranjero. Ahora los agentes continúan con las diligencias para determinar qué responsabilidades penales podrían atribuirse por abandonar el lugar sin socorrer al pequeño.

El accidente ocurrió a primera hora de la tarde de este pasado 25 de noviembre, cuando el niño y su abuela se disponían a subir al coche para dirigirse a una escuela de música. Según relata la mujer, un patinete apareció "a una velocidad increíble", embistió al menor y lo lanzó por los aires antes de caer al suelo.

Tras una primera asistencia en la propia calle, el niño fue trasladado en ambulancia a un hospital de Estepona, donde fue atendido por contusiones, hematomas y abrasiones. En una imagen difunda por fuentes locales, como 'Málaga Hoy' se puede ver una brecha en la frente del pequeño.

Según la abuela del pequeño, el joven del patinete bajaba en sentido contrario

El servicio de emergencias 112 recibió el aviso poco antes de las 16:30 del martes, alertando de que un menor había sido atropellado en la empinada calle Utopía, muy próxima a la Jefatura de la Policía Local. En esa llamada ya se señalaba que el conductor podía ser un adolescente de unos 13 años. Los agentes activados identificaron al supuesto autor y tomaron declaración para avanzar en la investigación.

Según la abuela, el joven del patinete bajaba en sentido contrario y a tal velocidad que ni ella ni su nieto pudieron apartarse. Tras el impacto, el chico huyó, aunque otro joven logró detenerlo brevemente; aun así, regresó únicamente para recuperar el patinete dañado y se marchó de nuevo sin esperar a la llegada de la Policía. La familia había difundido en redes sociales un mensaje solicitando ayuda para localizarlo, describiéndolo como un adolescente de pelo rizado y vestido con un chándal blanco. Finalmente, los agentes han dado con él, como ha confirmado el Ayuntamiento.

La abuela insiste en que la calle Utopía, donde ocurrió todo, es especialmente arriesgada por su pronunciada pendiente. La familia tiene previsto presentar una denuncia formal junto con el parte médico para que se depuren responsabilidades. Mientras, el pequeño pasó la noche con dolor y con un ojo inflamado tras un día que, según su abuela, fue especialmente duro para él.