Rocío Amaro 27 NOV 2025 - 06:00h.

La silla de ruedas con motor de Robert Kedziora, un vecino de la localidad malagueña de Mijas, fue sustraída del portal de su vivienda

La familia ha denunciado el robo ante la Guardia Civil y pide la colaboración ciudadana para intentar recuperarla

Compartir







MálagaRobert Krystian Kedziora es un vecino de la localidad malagueña de Mijas que lleva varios días sin poder salir de su casa. El motivo es que ha sufrido el robo de su silla de ruedas, un handbike con motor que le permitía desplazarse con autonomía por su barrio, las Lagunas. Un suceso que ocurrió el pasado viernes, entre las 19:30 y las 20:00 horas, en el portal de su vivienda, junto al centro de salud, y que le ha trastocado todos sus planes.

Según ha explicado Natalie, su hermana, Robert acababa de regresar de hacer la compra, dejó la silla en el portal y subió a casa. "Cuando volvió a bajar para recoger la silla, ya no estaba". Al revisar las cámaras de seguridad de la comunidad, pudieron constatar cómo el ladrón se dirigía directamente a su objetivo, dando la sensación de que conocía a la perfección su ubicación. "El hombre llevaba gorra y una braga que le cubría casi toda la cara, así que no se le puede reconocer", aclara.

La silla de ruedas sustraída, un handbike con motor, fue comprada hace un año por 2.700 euros y contaba con una almohada especial en la parte inferior. La pérdida total del equipamiento se estima en cerca de 4.000 euros. La familia ha presentado denuncia ante la Guardia Civil, que ya ha abierto una investigación, con la esperanza de que los agentes pudieran localizarla y recuperarla. "Hay una vecina de Fuengirola que se ha ofrecido a darnos una silla de ruedas que no usaba pero claro, es una silla normal, y no tiene nada que ver".

Perdió la movilidad hace cuatro años tras una operación que no salió bien

La vida de Robert cambió hace cuatro años. Antes podía caminar y desplazarse con normalidad, pero fue tras una serie de operaciones fallidas en el ligamento arcuato y varias complicaciones médicas, que perdió la movilidad. "Durante la última operación perdió mucha sangre y su médula no recibió suficiente oxígeno, lo que le provocó un infarto medular", recuerda la hermana. Como consecuencia, sufrió daños en los nervios que han generado dolores neuropáticos severos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Durante un año estuvo ingresado en el hospital de parapléjicos de Toledo con el objetivo de recuperar algo de movilidad, pero no obtuvo los resultados esperados y no consiguieron apreciar cambios significativos. "Ahora mi hermano puede mantenerse de pie y dar algunos pasos, pero se cansa enseguida, y se tiene que apoyar porque pierde el equilibrio y se cae", relata Natalie. Por eso depende en gran medida de su silla de ruedas para desplazarse. Así que la pérdida del handbike ha limitado notablemente la autonomía y la capacidad para realizar tareas cotidianas de Robert.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Estamos todos indignados y decepcionados"

El handbike es un dispositivo especializado que permite que la silla funcione a motor, algo que no puede reemplazar una silla manual normal. Además, incluye accesorios adaptados a las necesidades físicas de Robert, como la almohada especial, que le proporciona comodidad y le evita problemas derivados de su condición. "Estamos todos indignados, decepcionados y con mucha pena, porque hay que tener muy poco corazón y muy poca empatía para robar algo así", lamenta la familia.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Mi hermano está muy mal, la verdad", insiste Natalie, porque se siente indefenso ante el robo de algo tan delicado como es una silla de ruedas. La familia ha pedido colaboración ciudadana mediante la redes sociales por si alguien la identifica o por si pudieran aportar alguna pista sobre la persona que las cámaras de seguridad han captado en el video del portal: "cualquier pista es buena", asegura Natalie, esperando que este desagradable robo se esclarezca.