La víctima presentó denuncia por agresión sexual tras haber recibido atención médica

MálagaDos hombres han sido detenidos por agentes de la Guardia Civil de Málaga por una presunta agresión sexual cometida sobre una mujer a la que habrían sometido con sumisión química. La víctima denunció que se había despertado desnuda y semiinconsciente en una playa del núcleo de Sabanillas, en la localidad malagueña de Manilva, con signos de haber sido agredida sexualmente.

Según ha explicado la Benemérita en un comunicado, los hechos se remontan al pasado 30 de septiembre, cuando la mujer denunció lo ocurrido ante los agentes de Manilva, que activaron al Equipo de Mujer y Menor (Emume) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.

Víctima de sumisión química y agredida sexualmente

Ante la gravedad de lo relatado, efectivos del Emume se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a la víctima, que se encontraba bloqueada, en un gran estado de nerviosismo y ansiedad, según refiere el comunicado del cuerpo armado. Tras ser tranquilizada por los investigadores, fue trasladada a un centro sanitario para ser asistida.

Después de recibir atención médica, la mujer interpuso formalmente su denuncia, que se añadió a las numerosas gestiones y toma de declaraciones que ya habían realizado los investigadores, quienes afianzaban que no hubo consentimiento en la relación sexual por parte de la víctima, la cual se encontraba en estado de vulnerabilidad por la sumisión química a la que había sido sometida.

Dos detenidos por la presunta agresión sexual y otros dos por encubrimiento

Ahondando en sus pesquisas y realizando numerosos análisis de la información recabada, los agentes pudieron así concretar la participación de dos hombres en los hechos, a los que lograron identificar poco después.

Con todas las pruebas conseguidas, y con una autorización previa de la Autoridad Judicial, realizaron sendos registros domiciliarios a los dos individuos, en los que se halló la ropa que vestían cuando cometieron el hecho delictivo. Por ello, se procedió a la detención de ambos por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual.

Además, los investigadores también detuvieron a otras dos personas por el encubrimiento del hecho. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó medidas de protección para la víctima.