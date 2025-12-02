Esperanza Buitrago 02 DIC 2025 - 08:02h.

La Policía baraja como principal hipótesis un suicidio pactado y niega un caso de bullying

La madre de Sharit pone en duda los mensajes en los móviles de las niñas: "Estaban preparados"

Tanto la Policía Nacional como los padres de Rosmed y Sharit, las dos niñas halladas muertas en un parque de Jaén, descartan que se trate de un nuevo caso de bullying. Los investigadores apuntan al suicidio pero las familias lo niegan rotundamente.

Las familias de las menores reclaman una investigación en profundidad que pueda hallar a posibles inductores que las empujaran al suicidio o las ayudaran a llevarlo a cabo.

La madre de Sharit insiste en que “siempre era una niña sensible, muy generosa siempre queriendo ayudar a todos, muy feliz, muy sonriente".

"Nos están tratando de convencer de que nuestros niños están depresivos y que se están suicidando", ha afirmado el padre de Sharit, Alexander, que niega que su hija sufriera bullying: "Mi niña jamás sufrió bullying, jamás sufrió inseguridad y nada de eso".

Además, los padres se apoyan en los mensajes que se intercambiaron esa noche las dos amigas. Hay uno de despedida de Roshmed a Sharit, en el que le “manda una nota te quiero mucho, tú eres mi amiga, mi hermana, muy linda la nota, pero te digo adiós”.

Los amigos de las menores en una concentración este lunes en Jaén portaban un cartel con la leyenda ‘Justicia para Sharit’, junto a una foto de la adolescente.

La Policía insiste en el suicidio pactado ante la falta de signos de violencia. Y aunque la Junta de Andalucía ha afirmado que el instituto abrió un protocolo para evitar autolesiones a una de las menores, también han descartado el acoso escolar.

El protocolo antisuicidio

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta se ha confirmado este lunes que dos institutos (El Valle y Santa Catalina) en los que estudió una de las dos adolescentes tenían abierto un protocolo por autolesiones y habían adoptado “las medidas correspondientes”.

Se trata de un “protocolo de actuación para la prevención del riesgo ante conductas suicidas o autolesiones del alumnado”, según el nombre de este documento educativo de la Junta, que suele activarse con carácter preventivo para la detección, valoración y seguimiento del alumnado que pueda presentar conductas de riesgo “.

Miembros de la comunidad colombiana en Jaén. en la concentración de este lunes por la muerta de las menores, han reclamado mayor seguridad y vigilancia policial en el parque de la Concordia, donde aparecieron los cuerpos sin vida de Rosmed y Sharit.