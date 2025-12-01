La madre de Sharit pone en duda los mensajes en los móviles de las niñas: "Estaban preparados"

Los padres de Sharit rechazan que su hija se suicidara junto a su amiga Roshmed, en un parque de Jaén.

Alexander, el padre de Sharit, ya había declarado antes que su hija no sufría bullying

Los padres de Sharit rechazan que su hija se suicidara junto a su amiga Roshmed, en un parque de Jaén. "Siempre era una niña sensible muy generosa siempre queriendo ayudar a todos, muy feliz, muy sonriente", dice la madre de Sharit.

Alexander, su padre, está de acuerdo con la madre y no da crédito a la tesis del suicidio -la que tiene más fuerza por el momento en unas investigaciones que han descartado ya que sufrieran bullying- y lo ha dejado claro: "Nos están tratando de convencer de que nuestros niños están depresivos y que se están suicidando". Alexander ya había declarado antes que su hija no sufría bullying: "Mi niña jamás sufrió bullying, jamás sufrió inseguridad y nada de eso". Y en eso los investigadores ya le han dado la razón.

El elemento que descarta que hubiera terceras personas es la falta de violencia, por eso a día de hoy, la principal hipótesis es la de un suicidio pactado.

Julio Millán Muñoz, alcalde de Jaén ha señalado al respecto que estamos ante "hechos que no se esperan y no tienen explicación aparente". Al mismo tiempo ha ofrecido a la familia de las menores "el apoyo en general de las administraciones, de los servicios sociales, desde el equipo de psicólogos del Ayuntamiento, que siempre van a estar a su disposición, para apoyarles en todo lo que necesiten".

El alcalde ha mostrado su confianza en la investigación policial para poder "tener más luz sobre estos hechos", pero mientras llegan los resultados, ha apelado a ser "respetuosos". "Es cierto que cuesta explicárselo, cuesta entenderlo, es difícil que nos lo podamos imaginar, pero yo creo que antes de generar ningún tipo de posición o elucubraciones, seamos prudentes porque al fin y al cabo puede generarse daño en las familias, pero también daño a terceros", ha dicho Millán.

Los padres de Sharit tienen sus propias hipótesis

Los investigadores analizan los mensajes que se intercambiaron esa noche. Uno de despedida de Roshmed a Sharit, es el que ha despertado los recelos de la madre de Sharit. "Le manda una nota te quiero mucho, tu eres mi amiga, mi hermana, muy linda la nota, pero te digo adiós. Pero es un whatsapp muy preparado, como cuando coges el testo y lo pegas ahí. Un mensaje muy lindo de amistad, que también es falso que se está diciendo que era como si estuvieran enamoradas. Nada que ver ahí".

Los padres de Sharit tienen su propia hipótesis: "Si mi niña tiene que estar en casa a las diez en casa, a las 21:41, yo me imagino que tú no vas a estar conmigo aquí sentada y me vas a mandar una nota de despedida. Yo me imagino, en mi hipótesis, sin ser nada, que mi hija ya iba camino a casa cuando la otra chica la manda la nota. No pude comprobar si mi niña le devuelve la llamada o qué hace en el momento, yo pienso que se devuelve para donde ella, pero a las 21:46 mi niña le manda una nota a su novio. Le decía que terminaran que era lo mejor que dejaran la relación así, que ella lo amaba, pero que era lo mejor para los dos, que no era culpa ni de ella ni de él, pero que lo dejaran así".

La madre de Sharit relata a los medios que en medio de su desesperación, llamó a su novio y él me dice "es que me acaba de terminar". La reacción de la madre fue de incredulidad, porque su hija estaba "superenamorada de ese niño". Y yo le dije dime lo que hablaron antes de la nota y sobre las 20:10 él le dice que dónde está y ella le responde que dando una vueltica con su amiga. No hay discusión, no hay lío, porque yo digo a veces una pelea con su novio, estás depresiva...".

La madre niega que su hija tuviera problemas. "Su profe, estaba en peluquería, el viernes, dice que la peinó que estaba tan feliz. Hizo su tarea antes de salir de casa, como diciendo para que mi madre no me diga que no me deja salir, dejo todo listo. No, aquí hay algo que no, yo no quiero especular yo estoy esperando porque me van a decir que estoy loca, que necesito el psiquiatra, pero esto no es de psiquiatra, hasta un tonto lo puede ver. El teléfono estaba manipulado. Le mando cien mil mensajes a mi hija y a las 23:38 estando en el parque de los Patos, y mi esposo volteando, me leen los mensajes, me vuelvo loca. Llamo y llamo y me vuelvo loca y ya nadie me contestaba. Cuando las encontramos los celulares estaban en los bolsillos. Hablen con sus profesores. Para que ustedes vean a mi hija triste, ni siquiera después de castigarla. Yo te amo me decía".