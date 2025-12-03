“Solo queda la víctima; la víctima que queremos proteger: se encuentra en un estado de depresión, con secuelas muy importantes a nivel psicológico", escriben

A prisión los tres hombres detenidos por una agresión sexual grupal a una joven de 18 años en Málaga

Los padres de la joven que fue víctima de una violación grupal a la salida de una discoteca de Málaga por parte de tres hombres para los que se ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza, han expresado en una carta la situación de su hija, destacando su valentía para denunciar lo ocurrido, mostrándole apoyo y reclamando justicia.

Remitida al diario Sur, en la misiva los progenitores aseveran que la joven fue víctima de “una trampa montada por tres individuos” y con un “modus operandi”, reclamando acciones contra ellos y haciendo una llamada a la reflexión.

La carta de los padres de la víctima de una violación grupal en Málaga

“Somos los padres de la chica que fue violada en grupo a la salida de una discoteca de Málaga. Eso son palabras, pero llamo a los ciudadanos a pensar lo que pueden sentir unos padres cuando te llaman por la noche, para ir al hospital y a la policía, porque han violado a tu hija”, comienzan expresando en la carta enviada al citado diario.

“Nuestra hija ha caído en una trampa. Una trampa montada por tres individuos. Una trampa con un ‘modus operandi’ bien definido. Por supuesto, estos individuos, por llamarlos de alguna forma, van a intentar desacreditar la versión de nuestra hija”, explican, denunciando a continuación otro patrón que se repite entre agresores sexuales, y destacando al mismo tiempo que, –tal como ha expuesto previamente el abogado de la joven–, concretamente dos de ellos tienen antecedentes policiales por delitos de agresión sexual cuando eran menores.

“Siempre lo mismo, siempre la misma defensa: ‘Estaba de acuerdo’ ¿Cómo una chica de 18 años puede estar de acuerdo en realizar las fantasías sexuales, o más bien pulsiones animales, de tres individuos que, al parecer, no es su primera actuación?”, señalan.

Destacando también que la Policía Nacional “ha actuado de forma excepcional, tanto al nivel del trato como al nivel de la investigación”, y alabando también el “comportamiento humano y profesional” del personal del hospital que realizo los exámenes médicos sobre su hija, los progenitores exponen a continuación su situación.

“Solo queda la víctima; la víctima que queremos proteger. Se encuentra en un estado de depresión, con secuelas muy importantes a nivel psicológico. No puede hacer vida normal, tiene tratamiento médico y, por supuesto, psicológico”, explican, revelando cómo está en estos momentos.

Reclaman justicia y que ninguna otra mujer sea víctima

Hacia el final de la misiva, igualmente, los padres de la joven demandan que “estos hechos sean utilizados a fines partidarios”, expresando su deseo de que “por lo menos, esto sirva para que no le pase igual a otras chicas”.

“Queremos destacar la valentía de nuestra hija por haber denunciado tales hechos, porque es un proceso muy difícil, pero necesario. Vamos a ayudarla y apoyarla en todo lo que podamos, esperando que pueda volver a una vida normal lo antes posible. Al final, queremos justicia para nuestra hija, que no ha hecho nada más que ser joven y encontrarse en un mal sitio en un mal momento”, finalizan.

Prisión provisional para los acusados de la violación grupal

En lo relativo al proceso judicial, fue ayer, martes 2 de diciembre, cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Málaga ratificaba la prisión provisional acordada la pasada semana para los tres detenidos.

El abogado de la víctima, Juan Ricardo Ruiz-Rey, explico que la magistrada citó a los tres investigados, de entre 18 y 19 años, para ratificar o no la prisión acordada previamente por el Juzgado de Violencia número 3 de la capital, al que le correspondió decidir sobre situación personal de estos cuando fueron detenidos el pasado 27 de noviembre.

En ese primer auto, la jueza tuvo en cuenta para decretar la prisión la declaración de la víctima, que contó los hechos "con total contundencia y verosimilitud" y un parte médico. Además, consideró que en este caso "existe riesgo de que cada uno de los investigados puedan cometer nuevos hechos delictivos y poner en peligro la integridad física de la víctima", y también peligro de fuga.

Al respecto, la defensa de la joven señaló que los investigados declararon la primera vez "muy tranquilamente, como si tuvieran experiencia en estar en un juzgado", recordando que a dos de ellos “les constan antecedentes policiales por delitos de agresión sexual".

“Declararon diciendo que eso es normal, que ella no dijo nada”, lamentó el letrado.

La agresión sexual, a la salida de una discoteca

Los hechos se produjeron el pasado 3 de octubre, durante la madrugada y en un descampado que se utiliza habitualmente como aparcamiento de los vehículos. Estaba ubicado justo en las proximidades de la discoteca de la capital malagueña donde la víctima, según la Policía, conoció a uno de los agresores.

En un momento de la noche, la joven salió del local con ese chico y, seguidamente, ya en la vía pública, se sumaron de repente dos varones, amigos del anterior.

Según la versión de la joven y la investigación, el grupo condujo a la víctima a un descampado donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas.

Tras lo ocurrido, y tras activarse los protocolos correspondientes, recibió asistencia sanitaria y, después, denunció los hechos, siendo entonces la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Málaga la que se hizo cargo de la investigación. Una investigación que califican de “muy compleja”, con numerosas diligencias policiales, toma de declaraciones y reconocimientos fotográficos, entre otras pesquisas que finalmente llevaron a identificar a los acusados.

Para el abogado de la joven, la Policía Nacional ha hecho "un buen trabajo, largo, extenso, durante varios meses" para localizar a estas personas a las que su cliente "no conocía de nada, solo uno de aquella noche".