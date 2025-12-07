Rocío Amaro 07 DIC 2025 - 04:00h.

Los hermanos sevillanos Sergio y Miguel Ángel Abuja han llevado su productora Timber Films a escenarios internacionales, trabajando con Ed Sheeran, Jennifer López o Bunbury

Ahora buscan fortalecer la industria audiovisual en Andalucía, atrayendo proyectos internacionales y rodajes locales, como el último videoclip de Bunbury en Arcos de La Frontera

SevillaEn un estudio de Los Ángeles, rodeados de pantallas y cámaras, Sergio y Miguel Ángel Abuja revisan un montaje de su último proyecto. Pero no están allí por casualidad, están por causalidad. Y es que desde Montequinto, en Sevilla, hasta California, estos hermanos han construido un puente a base de esfuerzo, horas de trabajo, proyectos completados y la pasión por contar historias.

Levantar ese puente no ha sido fácil, pero cada centímetro que avanzaban les acercaba más al sueño americano. Así que todo ese trabajo se tradujo primero en el nacimiento de Timber Films, su productora, una cuna de talentos capaz hasta de unir continentes: "hemos colaborado con artistas internacionales como Ed Sheeran, Jennifer López o Bunbury", dice Sergio.

Timber Films es, como dicen sus creadores, "una locomotora de creación audiovisual sin raíles, que transforma ideas en imágenes y sonidos capaces de emocionar y quedarse en la memoria". Con ella han ido cumpliendo todos sus sueños, y ahora a lo que aspiran es a volver a cruzar ese puente, de vuelta, y que Andalucía se convierta en tierra de cine.

Una carrera reconocida y premiada

Sergio se encarga de la escritura y la dirección, mientras que Miguel Ángel toma las riendas de la producción desde arriba. Juntos, y de la mano de su socio Pablo Gregorio, han convertido Timber Films en un referente capaz de trabajar con artistas de renombre mundial como Ed Sheeran, Jennifer López, Kali Uchis, Bunbury, Raphael o la actriz de culto Sherilyn Fenn.

"Nosotros no nos paramos a mirar dónde hemos llegado. Estamos siempre trabajando en poner en marcha el siguiente proyecto, y así es la única forma de llegar a algún lugar, al que sea", explica Sergio. Esa filosofía les ha permitido ser reconocidos en varios certámenes de prestigio internacional, como son los Latin Grammys, el festival Cannes Lions, los American Advertising Awards, los Telly Awards... entre otros. También ha conseguido hacerse con el Festival de Cine Europeo Sevilla, sin embargo, ellos subrayan que su mayor logro "es simplemente disfrutar de nuestra profesión".

Creatividad proyectada en Andalucía

El impulso creativo de los hermanos Abuja nunca se ha limitado a la pantalla ni a la producción en Estados Unidos. Su visión está firmemente anclada en Andalucía: "a nosotros lo que nos gustaría sería traernos proyectos a nuestra tierra e invertir en crear industria cinematográfica aquí", confiesa Sergio. "Por eso hemos rodado el último videoclip de Bunbury en Arcos de La Frontera (Cádiz) y estamos peleando por traer producciones más grandes al sur a través de nuestro puente con Los Ángeles", comenta.

La idea es clara, lo que pretenden es que la industria audiovisual andaluza sea un referente global, un lugar al que profesionales de todo el mundo deseen venir para trabajar y vivir. Y hasta ahora, todo lo que se han propuesto, lo han conseguido.

La productora, con sede en España y en Estados Unidos, se mueve entre el cine, la televisión, la publicidad y los vídeos musicales. Cada proyecto, según los hermanos, es un ejercicio de constancia: "nuestra experiencia nos ha enseñado que hay que perseguir trabajar en lo que te haga disfrutar y que hay que terminar un proyecto y otro y otro". No es un camino fácil, ni todas las puertas se abren de forma automática, pero "con paciencia y mucho esfuerzo, un día echas la vista atrás y te das cuenta de que todos los que te aconsejaban que no te dedicaras a esto, estaban equivocados", dice uno de los hermanos.

Trabajo en equipo

Para ellos, el trabajo creativo no se detiene nunca. Desde la idea hasta la postproducción, Timber Films opera como un laboratorio audiovisual donde cada detalle es importante. "Miguel Ángel supervisa la producción y se asegura de que todo funcione, y yo me concentro en la parte artística, pero todo está muy conectado y cada decisión creativa repercute en la ejecución final", explica Sergio. Esa coordinación, de buen seguro, ha permitido que los hermanos sigan creciendo en reconocimiento y en ambición.

Ahora quieren generar oportunidades en su tierra; que Andalucía deje de ser solo escenario ocasional y se convierta en un centro de referencia, donde talento local y visitantes internacionales puedan colaborar. "Una industria audiovisual andaluza de referencia mundial a la que profesionales de todo el mundo sueñen con venir" apunta Sergio, dejando claro que ese es ahora mism o sueño, y que no piensa parar hasta conseguirlo.