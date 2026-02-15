Kimberly Van Der Beek no se separó ni un momento del lado de James quien sostuvo su mano hasta el último suspiro

La muerte de James Van Der Beek y la radiografía de la Sanidad en EEUU: ¿cuánto cuesta cubrir la quimioterapia y la medicación?

Compartir







La familia de James Van Der Beek continúa asimilando su pérdida a pesar de que llevaba luchando contra el cáncer colorrectal desde que en 2023 le fuese diagnosticado. El protagonista de ‘Dawson crece’ fallecía a los 48 años como informó su esposa quien pedía “privacidad y tranquilidad” para poder llorar “la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

Kimberly Van Der Beek, la esposa del actor, no se separó ni un momento del lado de James quien sostuvo su mano hasta el último suspiro a la vez que sostenía el dolor de sus seis hijos.

La productora y el actor se casaron en 2010 y ambos formaron una amplia familia con seis hijos pequeños Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

James Van Der Beek se divorció en 2009 tras un matrimonio fallido con la actriz Heather McComb, pero poco después conocería al que definió como el amor de su vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

James, judío practicante, realizó junto a otros judíos un viaje a Israel y fue allí donde conoció a Kimberly Brook dando comienzo así a su historia de amor, seis meses después se convirtieron en marido y mujer.

El actor aseguró en varias entrevistas que le costó acercarse a ella porque ella se mostraba reticente, pero el amor ganó y cuando se casaron ya estaban esperando a su primer bebé.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Desde entonces la pareja no se separó hasta que el pasado 11 de febrero la enfermedad se lo llevó. “Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el carácter sagrado del tiempo”, escribía Kimberly sobre su esposo.

La enfermedad que sufría James Van Der Beek

Van Der Beek reveló en noviembre de 2024 que padece un cáncer colorrectal. Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, ha utilizado su plataforma para concienciar sobre su enfermedad.

Una de sus últimas entrevistas públicas fue el pasado diciembre con la cadena estadounidense NBC, en la que habló por primera vez de su aparición virtual en la reunión del proyecto televisivo que lo catapultó a la fama, ‘Dawson crece’.

Van Der Beek fue uno de los primeros en anunciar su aparición en el reencuentro de la mítica serie adolescente, pero debido al empeoramiento de su enfermedad, tuvo que cancelar su participación, donde iba a reunirse con el elenco original para celebrar el legado de la producción que marcó una etapa crucial en su carrera.

Nacido en Connecticut, Van Der Beek fue famoso por interpretar el papel principal en el drama adolescente ‘Dawson’s Creek’, que se emitió de 1998 a 2003. Recientemente, tuvo apariciones especiales en un episodio de ‘Walker’ y en la película de Tubi ‘Sidelined: The QB and Me’.