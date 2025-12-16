Alberto Rosa 16 DIC 2025 - 19:57h.

El hombre tenía una habitación alquilada en la casa de la víctima y fue el hijo de la mujer quien halló el cuerpo

Detenido el sospechoso de matar a puñaladas a una mujer a la que alquilaba una habitación en La Algaba, Sevilla

Compartir







Agentes de la Policía Nacional detuvieron este lunes a un hombre de 31 años como presunto autor del asesinato de Ana Isabel V.N., la mujer hallada muerta el pasado domingo en su casa de La Algaba, en Sevilla. El hombre, al que buscaban desde el hallazgo del cuerpo de la mujer, tenía alquilada una habitación en la casa de la víctima.

Según informa ‘Diario de Sevilla’, fue un niño de 10 años, el hijo menor de la víctima, quien encontró a la madre fallecida y con heridas de arma blanca cuando fue a su casa a buscar unos adornos navideños. El niño le contó al padre lo que vio, que esperaba fuera, y éste llamó al teléfono 112.

PUEDE INTERESARTE Detenido tras matar a golpes a su compañero de piso en Valencia: habría usado una mancuerna

El presunto asesino estuvo toda la noche del domingo casi toda la jornada del lunes en paradero desconocido. El lunes entró en una farmacia de Sevilla capital y confesó a un farmacéutico lo que había hecho. Entonces, según relata el citado medio, el boticario llamó a la Policía Nacional, que envío una patrulla y detuvo al sospechoso, que no se resistió.

Los investigadores descartan que se trate de un caso de violencia machista

Los agentes hicieron el traspaso del detenido a la Guardia Civil, ya que La Algaba es demarcación territorial del instituto armado. La investigación, desde un principio, se centró en este hombre, por su supuesta responsabilidad en la muerte violenta de su inquilina, según informó este lunes el delegado del Gobierno.

PUEDE INTERESARTE El hombre que asesinó a su pareja por una brutal paliza en Catarroja tenía antecedentes por maltrato a otras mujeres

Aunque el móvil del homicidio no ha trascendido, sí que se ha descartado casi al 100% que se trate de un caso de violencia machista. La víctima no estaba inscrita en el sistema VioGén y tanto su pareja como su expareja se encontraban fuera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El cadáver de la mujer se encuentra en el Instituto de Medicina Legal, pendiente de practicarle la autopsia que determinará las causas exactas de la muerte. La mujer asesinada, de 44 años, deja dos hijos menores de edad, el niño de 10 años que la encontró y otra hija mayor. Estaba separada del padre de los niños y llevaba residiendo muchos años en la casa en la que fue asesinada, recoge ‘Diario de Sevilla’.