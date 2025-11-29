Redacción Andalucía 29 NOV 2025 - 13:33h.

Las familias han presentado un escrito ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Sevilla

Se han tomado medidas, pero no han bastado porque continúa el “clima de tensión, miedo e interrupciones”

Utrera, SevillaUn grupo de familias del Colegio Salesianos Nuestra Señora del Carmen de Utrera, Sevilla, han denunciado una “situación insostenible” en un aula de 1º de ESO desde el inicio del curso por episodios repetidos de “acoso, amenazas y agresiones” que impiden el progreso económico y la convivencia, según publica ‘La Voz del Sur’.

Las familias han presentado un escrito ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Sevilla en el que denuncian que varios alumnos han sufrido violencia verbal y física.

Lamentan que ya han dado a conocer al centro la gravedad de los hechos y han solicitado la activación del Protocolo Andaluz de Actuación en Supuestos de Acoso Escolar, pero las medidas no han bastado porque continúa el “clima de tensión, miedo e interrupciones”, según la información recabada por el mencionado medio.

Piden una intervención urgente

Especifican que a este alumno se le habría expulsado 15 días. No obstante, tras volver al centro, habría vuelto a amenazar a sus compañeros e, incluso, a agredir a uno de ellos.

Ante esta situación, piden la intervención urgente de la Inspección Educativa “en defensa del derecho a la educación y a la seguridad de todos los alumnos”.

Reclaman medidas de protección para los menores y que se valore reubicar o medidas disciplinarias contra el alumno que señalan como responsable del acoso.