24 DIC 2025

Desde Almería y con cinco años de trayectoria, Trini Marín ha impulsado 'A Tu Altura Moda', la primera marca española de ropa a medida para personas de talla baja

Inspirada por su pareja, José, la diseñadora crea prendas únicas, adaptadas a cada cuerpo con productos totalmente personalizados

AlmeríaTrini Marín, una almeriense de 50 años, lleva cinco años al frente de 'A Tu Altura Moda', la primera marca española de ropa a medida pensada para personas de talla baja. Una idea que surgió de la manera más práctica y cotidiana, ya que ella, acostumbrada a las agujas, siempre había arreglado la ropa de su pareja, José, y a veces resultaba más fácil hacer una prenda desde cero que modificarla. A partir de ese gesto nació un proyecto que hoy se nutre de técnica y sensibilidad a partes iguales, porque ella entiende, mejor que nadie, las necesidades particulares de cada cliente.

Con 1,20 metros de estatura, Trini reconoce que llevaba años vistiendo ropa infantil. Una talla de una niña de siete y ocho años la cubría, sí, pero pronto comprendió que vestirse "como se nos permite, con lo que hay" no siempre satisface ni refleja la personalidad ni el estilo de quien la lleva. Fue su pareja, que mide 1,33 metros, quien le dio la inspiración directa para dar forma a su marca: "Al principio nos costó mucho porque la gente está acostumbrada a comprar y arreglar sus prendas, pero fuimos insistentes y perseverantes y hemos conseguido seguir adelante con la marca", explica.

El taller de A Tu Altura Moda está ubicado en Alicún de Ortega, en la provincia de Granada, y la venta es online y por encargo. Cada cliente se pone en contacto con ella, rellena un formulario y a partir de ahí Trini y su equipo crean un patrón desde cero, adaptado a las medidas y características individuales. "Porque las personas con acondroplasia u otras displasias óseas tenemos ciertas circunstancias que complican los patrones", aclara. Esta atención personalizada permite que cada prenda quede realmente a medida, sin recurrir a soluciones estándar que no siempre funcionan.

Criada entre costuras

Aunque cuentan con un catálogo de prendas, Trini subraya que también pueden materializar cualquier deseo del cliente. "Siempre les aconsejo si eso va a quedar bien o no, porque no todo queda bien", aclara, porque a veces llegan con una imagen que no siempre puede adaptarse a una talla pequeña. De esta forma Trini demuestra que combina con soltura la creatividad con un criterio técnico que caracteriza su trabajo.

La marca ha sido, además, un reflejo de la historia de su creadora. Nacida en Almería, Trini siempre ha tenido cerca de sí la costura y la paciencia que transmite la artesanía. Sus primeros aprendizajes fueron en casa, entre hilos y telas, con la complicidad de su familia. Esta experiencia ha sido clave para enfrentarse a la complejidad de diseñar prendas realmente adaptadas. Cada patrón tiene detrás un propósito concreto, pensado para facilitar la movilidad y el confort, sin renunciar al estilo y la estética.

Con la pandemia, Trini vio una oportunidad para dar un paso más allá de los arreglos: "estando en casa arreglando unos vaqueros de José a los que tuve que cortar el largo y meter de ancho", cuenta. Era tan complicado que empezó a experimentar con la confección desde cero, primero para José y pronto para amigos y conocidos. Hoy, su marca celebra cinco años de existencia, con unos clientes más que satisfechos y un creciente reconocimiento a su especialización y dedicación.

Una marca de moda inclusiva

El proyecto de Trini demuestra que la moda inclusiva no solo es posible, sino necesaria. No se trata de un negocio meramente comercial. Es un esfuerzo por devolver a personas que históricamente han estado excluidas del mercado textil la posibilidad de vestirse como deseen, con prendas diseñadas para sus cuerpos y sus necesidades.

Su experiencia personal y la de su pareja han sido la chispa que ha encendido esta iniciativa, pero la perseverancia y la constancia han sido las que la han consolidado.