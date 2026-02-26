Marco Rubio rechaza que la embarcación realizara una "operación" de la Casa Blanca ante la acusación de La Habana

Trump no ve necesario intervenir en Cuba, una "nación fallida": ¿por qué no es igual que Venezuela?

Compartir







La acción de Cuba contra una embarcación estadounidense en aguas territoriales de la isla comunista promete enconar el histórico enfrentamiento de EEUU con el régimen cubano. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha prometido que su Gobierno responderá "en consecuencia" tras la muerte de los cuatro tripulantes de la lancha, registrada en Florida, que se aproximó a la costa y mantuvo un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas.

"Vamos a averiguar exactamente qué pasó y luego responderemos en consecuencia", ha confirmado la mano derecha de Donald Trump, en declaraciones a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, donde se encuentra con motivo de una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

El jefe de la diplomacia estadounidense ha prometido verificar lo sucedido "de forma independiente" porque "la mayor parte de la información" en sus manos procede de las autoridades cubanas y Washington sacará sus propias conclusiones sobre el suceso: "Tengo motivos de sobra para querer nuestra propia información. En Estados Unidos, por lo general, no tomamos decisiones basándonos en lo que dicen las autoridades cubanas".

Marco Rubio rechaza que la embarcación estuviera realizando una "operación" de la Casa Blanca

Marco Rubio ha asegurado que el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y "otros (organismos)" están investigando lo sucedido, pero también ha rechazado que la embarcación realizara una "operación" de la Casa Blanca. El dirigente de la cartera ministerial ha planteado que "es sumamente inusual ver tiroteos en mar abierto como ese". "No es algo que ocurra todos los días. Es algo que, francamente, no ha sucedido con Cuba en mucho tiempo", ha apuntado.

La Embajada estadounidense en La Habana ha solicitado "acceso" a los supervivientes del tiroteo en la embarcación, que navegaba por aguas cercanas a la provincia de Villa Clara, pero ha eludido abordar "qué hacían, por qué estaban allí".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"No voy a especular sobre eso porque no es prudente hacerlo hasta que tengamos todos los datos (...) Aparte de eso, sí, ha habido gente en el pasado que ha entrado a Cuba para traer gente. Es ilegal. Es una violación de la ley federal ir y traer gente de un lado a otro. Y hemos pillado a gente haciéndolo en el pasado. Para ser sincero, normalmente no suele acabar en tiroteos, pero no afirmo que eso sea lo que ha pasado aquí. No lo sé", ha declarado.

Las autoridades cubanas, por su parte, han denunciado un intento "de infiltración con fines terroristas" por parte de Washington, tras interrogar a los seis supervivientes del tiroteo posteriormente detenidos.

De acuerdo a la información del Ministerio del Interior de Cuba, la embarcación, con matrícula del estado de Florida, "se aproximó" a las aguas territoriales cubanas "a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo". Tras ello, una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla compuesta por cinco personas solicitó una identificación a sus integrantes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado", ha detallado en un comunicado, agregando que, en consecuencia, cuatro tripulantes de la lancha murieron.