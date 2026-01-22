El Alvia fue encontrado por los agentes de la Guardia Civil a las 20:15 en el talud: la emergencia se activó con la llegada de la primera ambulancia

Accidentes ferroviarios en España: recuperan dos nuevos cadáveres en Adamuz elevando a 45 el número de víctimas mortales

Tras el accidente de trenes de Adamuz han surgido varias hipótesis sobre lo que pudo causar el descarrilamiento y la colisión entre ambos trenes. El pasado miércoles el ministro de Transporte, Óscar Puente, afirmaba que no tenía que ver "ni con el control ni con el mantenimiento" de las infraestructuras.

Otra parte importante de la investigación es saber cómo se actuó y si se cumplió el protocolo establecido en estos casos. Por ello, se están analizando cada una de las llamadas con el centro de mando de Atocha. Adif establece contacto en el momento del accidente a las 19:43 del pasado domingo. "En ese instante coincide la caída de tensión registrada en el tramo de accidente", explica el director de Tráfico.

Sin embargo, esta hora es estimada, porque todavía siguen sin tener constancia de lo que ocurrió hasta dos minutos después, al recibir la primera llamada del maquinista del Iryo: "Hola Atocha. Mire, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz". Tanto el operario como Adif pensaban que era un problema con la catenaria. Eso es lo que le dijeron al tren que viajaba justo detrás.

La interventora dio la primera pista

Pero al ver al tren Alvia parado en la vía, llaman dos veces a su maquinista, concretamente a las 19:49, casi seis minutos después del registro del accidente. No obtuvieron respuesta. Todavía no sabían que era una de las víctimas de este trágico accidente. En ese mismo instante logran contactar con una interventora de Alvia. "Estoy intentando contactar con el maquinista y no consigo dar con él, mira a ver si puedes pasarle", dijeron desde Atocha.

Entre gritos, y muy asustada la interventora dio la primera pista de lo que en realidad había ocurrido: "Tengo un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza". A las 19:50 envían a los servicios de emergencia al comprender que se trataba de un accidente donde podía haber gente herida.

"Hubo un pequeño momento de confusión, pero sí se sabía entonces que había gravedad en el estado de tren y en los viajeros", confirma el director. A las 20:02 llegan los primeros sanitarios al lugar del siniestro, procedentes del centro sanitario de Adamuz.

La sorpresa llegó cuando encontraron un segundo tren, el Alvia. Los agentes de la Guardia Civil lo localizaron en el talud a las 20:15. Entonces, el maquinista del tren del Iryo vuelve a contactar con el centro de mando: "Informa de que él, junto con dos personas más, van a inspeccionar la vía dos".

Se activó el protocolo de emergencia con la primera ambulancia

Las primeras ambulancias llegaron hasta el tramo donde se produjo el accidente a las 20:30 y, entonces, se activa el gabinete de crisis por la cantidad de heridos y fallecidos que los sanitarios y agentes rescataron en tan solo unos minutos de los vagones de ambos trenes.

Los efectivos de desplegaron por los vagones más afectados, pero llegar hasta el Alvia era muy complicado y tuvieron que llamar a los bomberos. "Aquello era una pista de obstáculos, pero la primera ambulancia pudo pasar y seguida de ella otras muchas", confirma el alcalde de Adamuz.

En total, fueron 45 minutos desde que se produjo el accidente hasta que llegó la primera ambulancia y se activó el protocolo de emergencia. Los sanitarios fueron de los primeros testigos en comprobar la verdadera magnitud del accidente y la cantidad de personas afectadas que dejó la tragedia.