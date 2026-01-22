Celia Molina 22 ENE 2026 - 10:34h.

Jesús, que iba en el último vagón del Iryo, era cardiólogo en el hospital de La Paz y estudió en el 'Colegio Gamarra' de Málaga

El accidente de trenes en Adamuz deja 43 víctimas mortales y ya se han identificado 42: siguen 31 personas ingresadas

Compartir







Tras encontrar un último cadáver en el tren ALVIA accidentado en Adamuz, ya son 43 las víctimas del trágico siniestro ferroviario que tuvo lugar el pasado domingo 18 de enero. A las 19:40 horas, el Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarriló a siete minutos de la ciudad de Córdoba, invadió el carril contiguo y chocó con un tren ALVIA que apareció en la vía invadida 20 segundos después. Ahora sabemos que los maquinistas y los pasajeros de esta línea llevaban mucho tiempo quejándose de los "temblores" y "vibraciones" que se sentían en el raíl.

El caos generado el zona del accidente provocó que muchos de los familiares tardaran en localizar a sus seres queridos, conscientes de que iban en alguno de los dos trenes accidentados. Ése fue el caso de la familia de Jesús Saldaña, un cardiólogo malagueño que trabajaba en el Hospital de la Paz de Madrid, cuyo móvil sí fue hallado con rapidez, pero su cuerpo no. Finalmente, el martes día 20, pudo confirmarse su triste muerte, como parte de las víctimas de un accidente del que todavía nos se conoce la causa exacta. Jesús tuvo la nota más alta de su promoción e iba a casarse el próximo verano.

"Has dejado un recuerdo imborrable en todos nosotros"

Tras conocerse el deceso, el colegio en el que estudió el joven Jesús (el Colegio Gamarra de Málaga) ha escrito una emotiva carta con la que se despiden de él: "Aún no nos podemos hacer a la idea. Hemos tenido la enorme suerte de haberte conocido, de disfrutar de ti, de toda tu persona, de tu disponibilidad, tu entrega a tus compañeros y profesores, de tu buen humor y tolerancia. Has dejado un recuerdo imborrable en todos nosotros, alumnos, PAS y profesores. Cuando todo el mundo te recuerda con buenas palabras es por algo. Has dejado una huella muy profunda sin buscarlo ni pretenderlo. Has sido una persona auténtica, única", han dicho en Instagram, junto a una fotografía del Jesús adolescente.

PUEDE INTERESARTE Los cuatro minutos de confusión y angustia que se vivieron en el centro de mando en el momento del accidente de tren en Adamuz

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Siempre recordaremos como, en el día de vuestra graduación, TODOS tus compañeros, de forma unánime, te escribieron una carta de agradecimiento por, simplemente, ser como eras, por tus valores, por tu bondad desinteresada y por tu eterna sonrisa. Del mismo modo estamos seguros que te recibirán en el cielo y te darán las gracias por la vida que has tenido pensando siempre en los demás. El mundo se te quedaba pequeño para todo lo que podías aportarle. Este mundo ha perdido a una persona de un valor incalculable. NUNCA te olvidaremos. Te quiere, tu cole", han concluido, con profundo dolor.

Esta carta se une a las que, en los últimos días, se están publicando en las redes sociales para homenajear de alguna manera a los fallecidos en tan brutal accidente. Justo ayer, el jugador del Getafe C.F. conocido como 'Davinchi', se despedía también de su padre, David Cordón, que viajaba en el ALVIA que se encontró en la vía con los vagones del otro tren. En un emotivo texto, el futbolista, de 18 años, le prometía a su padre que seguiría adelante y viviría "luchando", tal y como él le enseñó.