SevillaEl fallecimiento del joven maquinista sevillano Fernando Huerta de 27 años en el accidente ferroviario de Gelida, Barcelona, ha conmocionado a la sociedad sevillana.

Entre las diferentes despedidas y homenajes que se le están rindiendo desde la ciudad hispalense se encuentra la emotiva carta de un periodista y amigo que le escribe a través del Diario de Sevilla.

El periodista Pablo Sánchez pone el alma en sus palabras para dar una de las peores noticias de su carrera, el fallecimiento de su amigo Fernando.

“Deja un vacío en los corazones de aquellos que lo conocíamos, porque más allá de lo trágico que supone perder a alguien tan joven, se marcha una de las personas que siempre eran capaces de sacar una sonrisa por muy complicado que pareciera”.

La hermandad de la Macarena ofrece su Basílica para realizar la misa funeral

La hermandad de la Macarena ha ofrecido a la familia del joven la posibilidad de celebrar su misa funeral en su Basílica, al ser miembro de la corporación.

Fuentes de la hermandad han señalado que por el momento no hay respuesta a su oferta y que es la familia "quien marca los tiempos".

El maquinista sevillano es la única persona fallecida del accidente que ha dejado cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves en Gelida este martes 20 de enero. Ese día, el tren de la línea R4 de Rodalies descarriló tras la caída de un muro de contención por el temporal.

Despedida del Sevilla F.C

El club de fútbol de sus amores, el Sevilla F.C, también ha querido despedir a Fernando Huerta, quien durante tantos años animó desde la grada al equipo con su peña Sevillista Triana Fans.

“El Sevilla Fútbol Club expresa su condolencia a los familiares y amigos de Fernando Huerta Jiménez, sevillista socio del club con 20 años de antigüedad. El club desea transmitir todas sus fuerzas a sus familiares, así como a los miembros de la Peña Sevillista Triana Fans a la que pertenecía”.