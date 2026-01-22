Solo en la provincia andaluza de Huelva han fallecido 28 de las víctimas mortales del fatal accidente en la localidad cordobesa de Adamuz

El accidente de trenes en Adamuz deja 43 víctimas mortales y ya se han identificado 42: siguen 31 personas ingresadas

El accidente ferroviario de Adamuz se ha cebado especialmente con Huelva, donde la tragedia ha dejado 28 fallecidos solo en esta provincia. Entre ellos, cuatro de una misma familia: los Zamorano Álvarez, hoy rota por el dolor de lo ocurrido a la altura del municipio cordobés.

La capilla ardiente de la familia se ha quedado pequeña ante los cientos de vecinos que se han volcado para arroparlos y para acudir a despedirlos. En la región, el duelo se extiende entre múltiples funerales tras el fatal siniestro del pasado domingo, en el que primero descarriló un Iryo que salió desde Málaga rumbo a Madrid y después un Alvia que se cruzó con el convoy y que había partido desde la capital española con destino a Huelva.

Luto y consternación por el accidente ferroviario de Adamuz

Con un terrible balance que apunta a 43 víctimas mortales además de múltiples heridos, Huelva será precisamente el epicentro del funeral de Estado previsto para este 31 de enero. En él estarán el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ya ayer se celebraron diferentes funerales y capillas ardientes por diferentes puntos de la provincia andaluza: Gibraleón, Isla Cristina, Huelva capital, incluso en Aljaraque, donde se celebra hoy el funeral de los Zamorano Álvarez en el pabellón municipal.

Allí, durante toda la noche ha estado abierta la capilla ardiente, en la que los vecinos han podido velar los cuerpos de la familia, que era muy conocida en la localidad.

Sin palabras para expresar el dolor, y en medio de un profundo silencio, el llanto desconsolado de familiares, amigos y vecinos, reflejaba la dureza del momento y de lo ocurrido. Gritos desgarrados para los que no existe consuelo.

"A Aljaraque le inunda la tristeza. Es un pueblo roto. No sé qué palabra podemos utilizar para consolar a la familia, a los amigos… No existen palabras", manifestaba el alcalde, Adrián Cano.

Una hija de 6 años, la única de la familia que ha sobrevivido a la tragedia de Adamuz

A las diez de la noche de ayer, miércoles 21 de enero, llegaban a la capilla ardiente los féretros de los cuatro miembros de la familia Zamorano Álvarez, fallecidos en el Alvia cuando regresaban a Huelva. Junto a ellos, viajaba su hija de 6 años, la única que conseguía sobrevivir a la tragedia.

La conmoción invade a todo un pueblo, incapaz de asumir lo ocurrido. Al igual que Charo, una mujer que ante las cámaras expresaba su dolor. El accidente se cobró la vida de su hijo el mismo día que cumplía años. “Mario nació un 18 de enero y ha muerto un 18 de enero en Córdoba", expresaba, rota por lo ocurrido.

El luto golpea también por partida doble en Gibraleón tras la pérdida de José María Martín y Eduardo Domínguez, a quienes hoy recuerdan desde el dolor y la conmoción de un accidente que ha sacudido a España.