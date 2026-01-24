Una mujer de 33 años que estaba en el sistema de VioGén ha sido asesinada este sábado en Alhaurín el Grande, en Málaga

Una mujer, asesinada en Alhaurín el Grande, Málaga: el autor del crimen se ha entregado en la prisión de Alhaurín de la Torre

Alhaurín de la TorreUna mujer de 33 años que estaba en el sistema de VioGén ha sido asesinada este sábado en Alhaurín el Grande, en Málaga, y el presunto autor de los hechos, su expareja, se ha entregado en la prisión de Alhaurín de la Torre, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

El suceso ha ocurrido sobre las 11:40 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido una llamada de una persona que escuchaba a su vecina pidiendo ayuda.

El hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer

Seguidamente el 112 recibió varias llamadas más alertando de que se escuchaban gritos y una persona -que no se ha podido confirmar si era familiar o vecino- pudo acceder a la vivienda donde encontró a la mujer ensangrentada en el suelo y con un cuchillo al lado, pero sin rastro del presunto autor de los hechos.

El centro coordinador de emergencias dio aviso inmediatamente a los servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía local.

Al llegar los primeros agentes de la Guardia Civil vieron a la mujer con heridas en el cuello, y posteriormente los servicios médicos confirmaron su fallecimiento.

Tres hijos huérfanos tras este asesinato

Se trata de una mujer de nacionalidad británica, Victoria H. y deja tres hijos huérfanos, todos menores de edad y que estaban en el domicilio cuando ocurrieron los hechos.

Los agentes de la Científica han intervenido el arma blanca con la que el autor de los hechos habría asesinado a puñaladas a la mujer, muy querida en el pueblo. Decenas de vecinos han ido a los alrededores donde ha ocurrido los hechos, en una vivienda de la calle Tomillo ubicada en la urbanización La Paca, en repulsa de lo sucedido.

Hasta el lugar también se ha desplazado la madre de la fallecida, que, según algunos vecinos, ha sido alertada por sus nietos de lo ocurrido.

Tras la autorización judicial del levantamiento del cadáver, la mujer ha sido trasladada al Instituto de Medicina Legal de Málaga para la correspondiente autopsia, que será la que determine las causas de la muerte, aunque la mujer presenta heridas incisas contusas como resultado de las puñaladas sufridas.

El presunto autor, J. A. R., de nacionalidad española, se ha entregado en la prisión de Alhaurín de la Torre a la que acudió por sus propios medios y ha reconocido que había apuñalado a la víctima delante de los tres menores.

Fuentes penitenciarias han indicado a EFE que el hombre -de manera clara y sin alterarse- ha descrito a los funcionarios que había apuñalado a su expareja con un cuchillo y que dentro estaban sus hijos. El caso estaba activo en VioGen, con riesgo bajo y activo con medidas judiciales de prohibición, aproximación y comunicación.

Luto oficial en Alhaurín el Grande

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha trasladado "su más sentido pésame y apoyo a la familia y personas allegadas a la víctima" y ha mostrado "la más absoluta repulsa y condena ante este acto de violencia de género, una lacra social que vulnera gravemente los derechos humanos y que debemos erradicar con la implicación de toda la sociedad".

El consistorio ha decretado un día de luto oficial para el lunes, en el que se guardará un minuto de silencio como muestra de respeto y solidaridad, según han informado a EFE fuentes municipales.

Si se confirma este caso como violencia machista, el número de mujeres asesinadas en 2026 serían ya 5 y 1.347 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.