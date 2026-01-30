De Tarifa a Japón en bicicleta: la aventura solidaria del arquitecto gaditano Alfie Recarte

Rocío Amaro 30 ENE 2026 - 11:00h.

El arquitecto Alfie Recarte ha empezado a recorrer más de 30.000 kilómetros en bicicleta con fines solidarios, un reto que le llevará dos años

El reto WheelyFogg 2026 busca recaudar fondos para la Fundación Vicente Ferrer y facilitar el acceso seguro a la escuela de niñas en India

CádizEl arquitecto gaditano Alfie Recarte, de 40 años, ha emprendido un viaje de más de 30.000 kilómetros desde Tarifa hasta Japón en bicicleta, cruzando Europa y Asia. Una odisea personal y física que va más allá de un simple reto, ya que lo que pretende es recaudar fondos para la Fundación Vicente Ferrer y apoyar así la educación de la niños y niñas en zonas rurales del sur de India y de Nepal, facilitando que puedan acceder de forma segura a la escuela secundaria.

Alfie Recarte es natural de San Roque y arquitecto de profesión. Tras años trabajando fuera de España, entre Reino Unido y Emiratos Árabes, regresó hace poco más de un mes para pasar las navidades con su familia y poder comenzar este proyecto que está repleto de aventura y deporte, pero también de solidaridad. "El último proyecto en el que trabajé, el Museo Nacional de los Emiratos, se inauguró en diciembre, y entonces decidí volver a España antes de emprender el viaje", explica.

Su objetivo es, ni más ni menos, recorrer dos continentes de punta a punta en bicicleta. "Salí el 17 de enero desde Tarifa, el punto más meridional de Europa, y planeo cruzar Europa por la costa mediterránea y del Adriático, entrar en Asia por Estambul y continuar hasta Japón, pasando por Pakistán e India", detalla. En Japón, accederá desde Corea del Sur y recorrerá el país de sur a norte, casi nada.

Un viaje con propósito solidario

Pero lo más importante de este reto, además de lo personal, es que tiene un fin humanitario claro. Alfie colabora con la Fundación Vicente Ferrer para promover la educación de niños y, sobre todo, de niñas en India, donde las rutas a la escuela pueden ser largas y peligrosas. "Las niñas suelen abandonar la educación a los 11 años y muchas veces se casan jóvenes. La Fundación les proporciona bicicletas para que puedan ir a la escuela de forma más segura y rápida, y así continuar sus estudios de secundaria", explica.

Para Alfie, la bicicleta no es solo un medio de transporte, sino un símbolo con el que quiere que conozcamos una cruda realidad. "Quise ligar el símbolo de mi viaje con la importancia que tiene para estas niñas. La bicicleta les da libertad, acceso y seguridad. Mi reto es un reflejo de lo que ellas pueden conseguir con este recurso".

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de la página web del reto, www.willifog.com, donde los enlaces de pago van directamente a la Fundación Vicente Ferrer. "Todas las aportaciones son importantes y suman a la campaña", señala.

Ritmo y recorrido

El viaje está planteado a un ritmo pausado y, aunque en teoría podría completarse en 16 meses, Alfie ha reservado dos años para poder descansar, disfrutar del trayecto y desviarse si lo desea. "Ahora mismo, por ejemplo, estoy en Cartagena y hoy no he podido salir porque hay alerta por viento y es peligroso, así que pierdo un día", comenta.

Hasta ahora, ha recorrido etapas que incluyen San Roque, San Pedro de Alcántara, Torremolinos, La Herradura, Adra, Carboneras, San Juan de los Terreros, Puerto de Mazarrón y Cartagena, antes de continuar por toda la costa hasta salir de España por Francia.

El arquitecto subraya que este proyecto solo ha sido posible gracias a su situación personal y profesional: "No tengo pareja ni familia, he podido ahorrar y dejar el trabajo, lo que me permite hacer un viaje tranquilo sin depender de nada ni de nadie".

Así que mientras que Alfie recorre miles de kilómetros, su mirada está puesta en un objetivo concreto, el de apoyar la educación y la seguridad de las niñas en India a través de un gesto tan sencillo como una bicicleta. "Este viaje me permite combinar mi pasión por la aventura con la posibilidad de ayudar. Es un reto personal, pero sobre todo un compromiso con la educación y la igualdad", concluye.