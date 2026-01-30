La infanta ha visitado el Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía coincidiendo con el cumpleaños del rey Felipe

Los grandes misterios que rodean a la infanta Sofía: de no llevar nunca pendientes a su futuro tras la universidad

Este viernes, 30 de enero, se enmarca dentro de una jornada muy especial en la agenda de la familia real española. Mientras el rey Felipe VI celebra su 58º cumpleaños, su hija menor, la infanta Sofía, ha protagonizado su segundo acto en solitario.

La hermana de la princesa Leonor ha abandonado por unos días Lisboa, donde se encuentra estudiando el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, para regresar a Zarzuela, dejando claro que ya ha comenzado a asumir responsabilidades propias dentro del calendario oficial de la Casa Real.

Los detalles del acto

La infanta ha visitado el Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), en Boadilla del Monte, Madrid, una entidad que forma perros guía para personas con discapacidad visual.

Durante la jornada, Sofía ha recorrido las instalaciones, ha conocido de primera mano los procesos de cría y adiestramiento de estos animales tan especiales y ha participado en una exhibición junto a los profesionales que trabajan en la fundación.

La elección de esta visita no podría ser mejor: responde al interés de la infanta por causas de carácter social como las que suele protagonizar su abuela, la reina Sofía, gran amante de los animales.

Y si algo ha destacado de su visita ha sido el momento en el que ha cogido en brazos a un cachorro de golden retriever, recreando así unas imágenes de la emérita, y mostrando su lado más tierno.

Sofía también se ha agachado para abrazar a otros perros del nuevo hospital y se la ha visto más sonriente que nunca.

Tal y como se observa en las imágenes, la joven se ha arrodillado en el suelo para jugar con tres perros, aparentemente una madre y dos cachorros.

La escena se ha alejado de cualquier gesto impostado o protocolario, mientras los animales sostienen juguetes en la boca, como si formara parte de una dinámica de juego o entrenamiento.

La infanta también ha conocido a Ona, uno de los cachorros del centro al que le ha puesto el nombre, y que en 24 meses mejorará la vida de una persona ciega.

Este acto, organizado de manera independiente de sus padres y su hermana, representa un paso más en su crecimiento institucional.

Para la ocasión, la benjamina de la familia real ha escogido un look cómodo, compuesto por unos vaqueros con el bajo deshilachado, botas negras, jersey negro de punto y americana de espiga gris.

Asimismo, se ha decantado por no lucir ningún tipo de complemento: ni anillos, ni collares, ni bolsos. Tampoco pendientes, accesorio que nunca se la ha visto y no tiene las orejas perforadas.

Hasta Boadilla también se ha desplazado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como representantes de la Fundación ONCE.

Se espera que, una vez concluya el acto, la joven regrese a Zarzuela y celebre el cumpleaños de su padre en la intimidad.

Su agenda propia y su futuro institucional

Aunque Sofía ha acompañado a los soberanos y a la princesa en casi todos los eventos reales desde su infancia, fue en diciembre de 2024 cuando protagonizó su primer acto oficial en solitario al presidir la entrega de los premios del concurso de fotografía que lleva su nombre, organizado por Patrimonio Nacional. Ese acto marcó el inicio de su agenda propia.

Aunque no es la heredera al trono, la joven tiene asignadas responsabilidades institucionales como miembro de la familia real. Su perfil público hasta ahora ha sido discreto, pero desde el año pasado su papel dentro de la Corona ha ido 'in crescendo', con mayores apariciones oficiales y presencia en solitario.

De hecho, llegado el momento en el que Leonor acceda al trono, la infanta deberá dedicarse exclusivamente a actividades institucionales, ya que tiene prohibido trabajar en el sector privado ni en empresas privadas mientras pertenezca al núcleo duro de Zarzuela.

Al igual que las infantas Elena y Cristina, no puede asumir un puesto de trabajo remunerado en una empresa privada mientras siga perteneciendo a la familia real, salvo que la norma que introdujo Felipe VI cambie.