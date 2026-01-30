Redacción Cataluña 30 ENE 2026 - 12:38h.

En 2025 se requisaron un total de 340 vehículos de movilidad personal por estar modificados y superar el límite de velocidad legal

Vehículos de movilidad personal: cuáles son y qué normas dicta la DGT para el buen uso de este transporte

BarcelonaUna nueva herramienta sirve de gran utilidad a la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para controlar los vehículos de movilidad personal (VMP) como son los patinetes eléctricos, que tendrán que inscribirse en el Registro Nacional de Vehículos gestionado por la Dirección General de Tráfico.

La policía local del municipio catalán ha puesto en servicio un cinemómetro portátil homologado para medir de forma precisa la velocidad real de los patinetes eléctricos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del límite legal de 25 kilómetros por hora y reforzar la seguridad de las personas usuarias y de los peatones y sancionar a aquellos vehículos que puedan suponer un riesgo por circular.

"El dispositivo permite a los agentes medir directamente la velocidad máxima que puede alcanzar un VMP y verificar si supera los parámetros técnicos y legales establecidos", ha explicado el Ayuntamiento de L'Hospitalet. Para esta medida, el patinete se ubica sobre el dinamómetro y se acelera hasta el máximo, con lo que el registro de velocidad es objetivo y válido para el inicio de un procedimiento sancionador en caso de incumplimiento.

Patinetes que alcanzan los 100 km/h

Las sanciones por circular con un patinete manipulado alcanzan los 500 euros: "Esta tecnología representa un paso adelante en el control de los VMP y se complementa con la acción preventiva y sancionadora que la Guardia Urbana aplicaba". El cinemómetro también permitirá verificar la correcta homologación de los vehículos y sancionar los que hayan sido modificados por superar los límites establecidos tras detectar que algunos pueden alcanzar una velocidad máxima de 100 km/h.

La Guardia Urbana de L'Hospitalet ha requisado durante el año 2025 hasta 340 patinetes por estar modificados y superar el límite de velocidad legal. Asimismo, desde junio de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2025 se han impuesto más de 8.100 sanciones por mal uso de los vehículos de movilidad personal.

Velocidades "inaceptables"

Estas actuaciones forman parte de los dispositivos de seguridad vial con el horizonte de reducir accidentes e incrementar la convivencia en el espacio público. Ahora, el cinemómetro se incorpora dentro de las herramientas técnicas de la policía municipal para "hacer frente a un reto creciente" en el ámbito de la movilidad urbana como es el control de velocidades "inaceptables y la circulación de VMP que no cumplen los requisitos legales, lo que puede aumentar significativamente el riesgo para otras personas usuarias de la vía".

Por ello, la policía local ha recordado a los usuarios de patinetes eléctricos la importancia de "respetar siempre" las normas de circulación y los límites de velocidad, así como ajustar la conducción a las condiciones de seguridad de la vía.

Registro como requisito indispensable

Aunque la obligación de contar con seguro entró en vigor el pasado 2 de enero, su aplicación práctica estaba pendiente de la creación en el Registro Nacional de Vehículos que gestiona la Dirección General de Tráfico (DGT), considerado requisito indispensable para poder contratar la póliza obligatoria.

Actualmente, más de cuatro millones de personas cuentan con vehículos de movilidad personal. Sus propietarios, o los tutores legales, en el caso de menores, deberán realizar el trámite de inscripción una vez habilitado el procedimiento. La gestión podrá hacerse de forma telemática a través de la sede electrónica de la DGT, o por teléfono a través del 060.