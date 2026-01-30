Redacción Andalucía Europa Press 30 ENE 2026 - 11:12h.

El presidente de la Junta de Andalucía ha planteado la posibilidad de establecer restricciones por edad al acceso a teléfonos móviles

Ha defendido revisar la regulación actual y ha situado el control parental y la prevención del ciberacoso como ejes centrales del debate

CórdobaEl presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sugerido "poner límite al acceso" de los menores de edad a redes sociales y dispositivos móviles, pues "vemos a niños de diez, once o doce años" que "empiezan incluso a navegar, ya no solo por las redes", motivo por el que se ha preguntado si, a tan corta edad "¿es eso necesario? ¿Es eso sensato?".

Así lo ha expresado Moreno, durante la inauguración del I Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital: 'Andalucía frente el acoso', que se celebra en la ciudad de Córdoba, donde ha puesto de relieve la necesidad de conocer las consecuencias que puede tener todo este "en el desarrollo evolutivo, desde el punto de vista de salud mental, de nuestros hijos".

Juanma Moreno, que ha recordado que "Andalucía fue pionera en la regulación del uso de los móviles en centros educativos, exclusivamente para uso pedagógico", ha insistido en que "no está mal que abramos el debate sobre si tendría que haber algún tipo de prohibición en el uso de los teléfonos móviles y de las redes sociales hacia una edad", un debate que se ha abierto ya en Australia y en Francia.

Los colegios como lugares seguros

Al respecto, el presidente autonómico, que ha recalcado que "en Andalucía se trabaja intensamente para que nuestros centros educativos sean los espacios más seguros posibles", pues "las escuelas tienen un papel clave", ha añadido que "todos hemos podido comprobar, y yo lo he visto también, como algunas familias, no exentas de buena voluntad, le regalan en una comunión un móvil a su hijo".

Moreno también ha hablado de ello durante un coloquio con el psicólogo y doctor en Ciencias de la Educación Rafael Guerrero, en el marco del citado congreso, que organiza la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, donde, a la hora de analizar el papel que tienen las redes sociales como herramienta usada para el ciberacoso, el presidente andaluz ha aludido a sus propios hijos, de 15 y 16 años de edad.

A este respecto, ha reconocido que ha sido "muy estricto con las redes sociales, hasta el punto de que mis hijos todavía no tienen redes sociales", de modo que "tienen Whatsapp, porque tienen que comunicarse", pero "no tienen Instagram, ni TikTok".

Ello ha sido como resultado de "una conversación con ellos, no es una imposición, porque con esas edades no se puede imponer, sino que se puede razonar, y yo lo que he tratado, especialmente con el mayor, que es el que lidera, por así decirlo", y le puso el ejemplo de "un amigo suyo, que estuvo en las redes y se quitó de las redes" después de haber sido objeto de "escarnio" y "ridiculización", hasta tal punto de que "perdió un curso, repitió, porque al final era un acoso a través de la red, un ciberacoso. Ese niño lo pasó muy mal".

Un control más exhaustivo de los padres

En consecuencia, Moreno entiende es importante para los padres, respecto a sus hijos y el uso de redes sociales, "el estar encima, el preguntar, el tener un punto de control, el hablar mucho con ellos del impacto en las redes", porque no es que "los chicos en las redes van a buscar pornografía y violencia", es que "la pornografía busca a los chicos y la violencia busca a los chicos, porque los algoritmos están montados de una manera que se les va a pasar por delante de su cara".

"Por eso --ha insistido-- yo pediría ahí un control un poquito más exhaustivo, porque tengo que decir que yo veo padres, con niños que tienen escasamente diez u once años, y ya les dan un teléfono para que se entretengan y conozco padres que sus hijos tienen once años o 12, y ya tienen redes sociales, lo cual a mí me parece lamentable, me parece que no están ejerciendo ese papel de autoridad, de control y de protección" que les corresponde ejercer como padres.

El Congreso celebrado en Córdoba

A raíz de todo ello, Moreno ha defendido la importancia del I Congreso Nacional para la Convivencia en la era digital: 'Andalucía frente el acoso', que organiza en Córdoba la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y ha señalado que actuar contra el acoso escolar "es una batalla de todos".

Así ha asegurado que celebrar este congreso era "muy necesario, muy oportuno y sumamente interesante", porque el acoso escolar "es una de las lacras que debemos y que tenemos que combatir", desde la "sociedad, las instituciones, las entidades, los padres, las madres y las familias".

De igual forma, ha dicho que era "oportuno hacer un congreso nacional sobre algo tan importante como la convivencia en la era digital", porque "hablar de ciberacoso, hablar de acoso, es fundamental, pero no solamente para hablar, sino también para proponer, básicamente para escuchar y aprender, porque aquí aprendemos todos, y gracias a escuchar y aprender, podamos proponer. Ese es el objetivo que tiene este congreso".

De hecho, en la Junta son "conscientes, como administración pública" de lo que supone el acoso escolar y, por eso, "tenemos un protocolo contra el acoso, y fuimos la primera administración autonómica en limitar el uso del teléfono móvil hasta los 16 años, solamente para temas didácticos. Tomamos muchas medidas, y otras que vamos a seguir tomando, pero no son suficientes".

"Una batalla de todos"

Ello se debe a que "la batalla contra el acoso y el ciberacoso no la pueden ganar la administración o los gobiernos. Esto es una batalla de todos", y por eso Moreno aspirar a que en el congreso, "padres, madres, alumnos, acosadores, acosados, administraciones públicas y entidades privadas" determinen "qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, qué debemos hacer".

A este respecto, el presidente de la Junta ha argumentado que, si "hay que hacer algún cambio legislativo, planteémoslo", y si "hace falta cambiar estructuras de conocimiento, de aprendizaje o de educación, hagámoslo" e, igualmente, si "hace falta un refuerzo en el salud mental, hagámoslo", pero la cuestión es "ser certeros".

Ello es clave, "porque muchas veces las administraciones nos sentimos impotentes", ya que, "con buena voluntad, tomamos medidas, y en Andalucía hemos tomado medidas, pero cuando después vemos que se produce una situación de acoso con consecuencias graves, a veces muy graves, como la pérdida de la vida de uno de nuestros jóvenes, pues a partir de ahí se nos rompe el alma, y sabemos que han fallado las cosas".

En consecuencia, "tenemos que hacer un repaso para saber y aprender, y lo que espero de este congreso es que saquemos conclusiones concretas, para, cada uno en su ámbito de responsabilidades, llevarlas a la práctica. Ese es el gran objetivo, mejorar y avanzar en la lucha que tenemos contra esa lacra, que tanto daño hace, el acoso y el ciberacoso, que es un enemigo invisible que muchos padres no se dan cuenta, que a veces tiene el triste final de un fallecimiento, pero muchas otras veces hay traumas de por vida".

"Lideras" el debate nacional

En este sentido, ha subayado que "éste es un congreso muy pensado y muy trabajado por parte de la organización. Un debate para zarandear, remover ideas, compartir propuestas y para llegar a más y mejores soluciones que se puedan concretar en futuras medidas legislativas y organizativas".

"En Andalucía --ha recordado-- llevamos trabajando años sobre estos temas. Nos hemos propuesto liderar este debate a nivel nacional y este congreso era una gran herramienta para aunar esfuerzos y proyectar soluciones, no solo para Andalucía, sino también para el resto de España".

La cuestión, según ha subrayado, es que "casos como el de Sandra Peña no pueden repetirse. Nos va en ello el futuro como sociedad y, por eso, entre otras muchas cuestiones, la Junta de Andalucía ha tomado la iniciativa con este congreso para liderar un gran debate sobre la lacra del acoso escolar, recordando que esto sobrepasa el ámbito educativo".