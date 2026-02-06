Hubo más de 3.000 personas evacuadas y se acumularon 800 toneladas de barro por la riada ocurrida en Córdoba en 2010

Última hora de la borrasca Leonardo: Pedro Sánchez se desplaza a las zonas afectadas en Andalucía

Compartir







Miles de cordobeses conservan en su memoria la riada que vivieron en 2010 que dejó 3.000 personas evacuadas y toneladas de barro en las calles, parques y casas. Las intensas lluvias, como las que han caído en estos últimos días, provocaron, en febrero de aquel año, la mayor crecida del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, que no había visto nada parecido en casi cinco décadas. Todos temen que pueda repetirse.

El caudal del juguetón río a su paso por la ciudad llegó a alcanzar 2.400 metros cúbicos por segundo en su caudal y más de 800 viviendas tuvieron que ser desalojadas y más de 250 resultaron destruidas. Unas 3.000 personas tuvieron que dejar sus hogares y algunos tardaron en regresar meses después.

Con esas vivencias en la memoria, la borrasca Leonardo que ha provocado una crecida del Guadalquivir de cinco metros por encima de su nivel, devuelve el miedo de aquel terrible febrero para los habitantes de la ciudad de Córdoba . Las autoridades han reaccionado después de que el río alcanzara este miércoles el umbral rojo de riesgo y se activara el plan de emergencias: este jueves se desalojaron nueve zonas inundables de la ciudad para evitar desastres humanos.

En 2010 el agua del Guadalquivir llegó hasta el aeropuerto de Córdoba, que quedó inundado y hubo que evacuar de forma exprés a las personas de unas 500 viviendas usando lanchas neumáticas.

El centro de Alcolea, también vivió los desalojos con lanchas neumáticas por el nivel que alcanzó el agua. El aeropuerto, quedó anegado, así como Guadalvalle y La Altea. Las fotografías de febrero de 2010 de la ciudad de Córdoba mostraban solo los tejados naranjas de las casas, semisumergidas por el agua.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

al paso de la riada, cuando el Guadalquivir regresó a su cauce normal quedó un escenario desastroso con más de 800 toneladas de barro acumulado sobre fachadas, garajes, parques y calles.

Las causas de la riada del 2010 en Córdoba que podrían volver a repetirse en 2026

Los datos de hace 16 años revelaron que la grave inundación fue provocada por las intensas lluvias que fueron las mayores de los últimos 25 años lo que provocó que los embalses se desbordaran. Un mix que generó la gigantesca riada que todos recuerdan en Córdoba y que este año podrían repetirse.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Aemet ha advertido que aunque Leonardo se aleje de la península, solo dará un breve respiro porque. a partir del sábado 7, una nueva borrasca denominada Marta azotará la Península, de modo que volverá a haber fuertes precipitaciones y rachas de viento, con especial incidencia en el sur y este de nuestro país.

La borrasca Marta provocará a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos".