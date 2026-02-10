Mabel Cupet Huelva, 10 FEB 2026 - 12:01h.

La asociación La Tropa de Isra ha difundido esta historia por redes para buscar al dueño

Una historia que recuerda al caso de Canelo en Cádiz

Ni la lluvia persistente, ni el frío, ni el fuerte viento provocado por el temporal que azota Huelva en los últimos días han logrado moverla de su sitio. Una perrita permanece desde hace varios días junto a uno de los accesos del Hospital Juan Ramón Jiménez, en la capital onubense, sin apartarse apenas de la puerta del centro sanitario, como si esperara a alguien que no llega.

La escena no ha pasado desapercibida para quienes transitan a diario por la zona. Empapada, sin buscar refugio alguno y sin mostrar intención de marcharse, la perrita permanece inmóvil frente al hospital, soportando las inclemencias meteorológicas que han marcado la última semana en la ciudad. Su actitud, tranquila pero firme, ha despertado tanto la inquietud como la ternura de pacientes, familiares y trabajadores del centro hospitalario.

A simple vista, el animal no porta collar ni ningún elemento identificativo que permita conocer a su propietario. Tampoco parece desorientada ni agresiva; al contrario, su comportamiento es sereno, casi paciente, lo que ha llevado a muchos a pensar que podría estar aguardando a una persona ingresada en el hospital o a alguien que la dejó allí y no ha regresado.

La Tropa de Isra se ha hecho eco de la situación

La situación ha cobrado especial relevancia tras ser difundida en redes sociales por la asociación protectora de animales La Tropa de Isra, que ha alertado públicamente sobre la exposición continuada del animal al frío, la lluvia y el viento. A través de sus canales, la entidad ha compartido imágenes y mensajes solicitando ayuda urgente para localizar al dueño de la perrita o, en su defecto, encontrar una acogida temporal que le permita resguardarse mientras se resuelve su situación.

Según relatan testigos, la perra no se desplaza ni busca cobijo, incluso cuando la lluvia arrecia o el viento se intensifica. Permanece durante horas junto a la entrada del hospital, observando a quienes entran y salen, como si aguardara un reencuentro. Esta conducta ha generado una creciente preocupación entre vecinos y usuarios del centro sanitario, que temen por su estado de salud tras varios días a la intemperie.

Por el momento, no consta que ningún servicio municipal o de emergencias haya procedido a su recogida o atención, lo que ha incrementado la alarma entre los defensores del bienestar animal. Desde La Tropa de Isra explican que, hasta ahora, no ha sido posible coordinar la intervención de un recurso policial o de recogida animal que permita trasladarla a un lugar seguro.

“La perra sigue allí, bajo la lluvia y el frío, sin moverse”, señalan desde la asociación, que insiste en la necesidad de actuar con rapidez. “Necesita atención inmediata y un espacio donde pueda refugiarse mientras se localiza a su familia o se valora una solución definitiva”.

Las redes sociales se han volcado

El caso ha provocado una oleada de solidaridad en redes sociales. Decenas de usuarios han compartido la publicación con la esperanza de que alguien reconozca al animal o aporte información que ayude a esclarecer su situación. Otros han ofrecido ayuda para acogerla de manera temporal o colaborar con recursos para garantizar su bienestar.

Desde La Tropa de Isra recuerdan que, más allá de la historia que pueda haber detrás, el estado actual del animal requiere una respuesta urgente. La exposición prolongada al frío y a la humedad puede derivar en problemas de salud, especialmente en perros que no cuentan con un lugar seco y resguardado para descansar.

Llamamiento para proteger al animal

La asociación hace un llamamiento tanto a las autoridades competentes como a la ciudadanía para que se priorice la protección del animal. “No podemos normalizar que un perro pase días enteros bajo un temporal sin que nadie actúe”, subrayan.

Quienes puedan aportar información sobre su posible propietario o estén en disposición de ofrecerle ayuda, aunque sea de forma provisional, pueden ponerse en contacto con La Tropa de Isra a través del número de WhatsApp 680 54 49 71. Mientras tanto, la perrita continúa allí, fiel a un punto fijo frente al hospital, desafiando al mal tiempo y esperando una respuesta que ponga fin a su incertidumbre.

Una historia que recuerda a Canelo

La imagen de la perrita esperando frente al Hospital Juan Ramón Jiménez recuerda inevitablemente a Canelo de Cádiz, aquel perro que se convirtió en símbolo de lealtad y paciencia tras esperar durante años a su dueño fallecido en el hospital Puerta del Mar.

La historia cuenta que su dueño murió y desde entonces Canelo se quedó esperando en el mismo lugar donde lo había visto por última vez, día tras día, año tras año, sin abandonar esa esquina ni buscar otro hogar.

Tras su fallecimiento, vecinos y amantes de los animales decidieron inmortalizar su recuerdo colocando una placa en la esquina donde Canelo esperaba a su dueño, junto con un pequeño espacio simbólico que sirve para que quienes pasen por allí recuerden la lealtad del perro. La inscripción de la placa destaca su nombre y su historia, con mensajes sobre la fidelidad y la paciencia, convirtiéndolo en un referente en la ciudad.