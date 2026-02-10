Patricia Martínez 10 FEB 2026 - 13:24h.

Se esperan condiciones complicadas en las próximas 72 horas con olas de hasta seis metros

Rescatados los siete tripulantes de un buque que quedó a la deriva frente a la costa de A Coruña

A CoruñaEl intenso temporal que afecta este martes a la costa coruñesa, con unas condiciones muy adversas impide el acceso de los medios de Salvamento Marítimo hasta el punto en el que se encuentra el pesquero "Itoitz", que quedó a la deriva ayer después de sufrir una vía de agua. El pesquero sigue a la deriva, y se encuentra a unas 24 millas náuticas de Cabo Ortegal.

Desde Salvamento Marítimo explican que el buque sufrió una importante inundación en su zona de pesca. En la zona mantienen al baro María Pita para controlar su evolución, pero la complicada situación del mar impide acercarse hasta el barco.

Mientras tanto se mantienen activados los avisos por radio a los navegantes que puedan estar en la zona, para evitar que su posición afecte a la seguridad de la navegación de otros buques mientras el pesquero continúe a flote. Por otra parte, la Capitanía Marítima de Ferrol, que asume ahora la dirección de la emergencia, ha solicitado al armador que presente un plan de salvamento para la recuperación del barco.

Se esperan muy malas condiciones en la zona las próximas 72 horas

La situación en toda la costa coruñesa se mantiene complicada este martes, con una alerta naranja en toda la costa coruñesa. Se prevén fenómenos meteorológicos adversos durante las próximas 72 horas con mar gruesa y olas que pueden alcanzar los seis metros, vientos de 30 nudos y mar de fondo.

Ante esta situación, Salvamento Marítimo baraja dos escenarios posibles; que el pesquero se hunda en la zona o siga a la deriva hacia el Cantábrico.

Los siete tripulantes fueron rescatados este lunes por otro barco

Los siete tripulantes del pesquero, con puerto base en Ondarroa (Bizkaia), tuvieron que ser rescatados este lunes por el pesquero 'Abra de Muxía', que estaba en la zona, después de que su buque sufriese una escora y quedase a la deriva.

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'. En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Fue el propio patrón del pesquero 'Itoitz' el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva.

El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realizó la evacuación de los siete tripulantes y los trasladó al aeropuerto de A Coruña-Alvedro. Asimismo, el buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirigió a la zona para evaluar la situación y continuar con el operativo.

Cuando el helicóptero regresaba a A Coruña con los tripulantes, también tuvo que realizar la evacuación médica de un marinero del pesquero 'Hermanos Soage', que se encontraba a 10 millas al norte de la Torre de Hércules. De esta forma, trasladó a los ocho tripulantes al aeropuerto de la ciudad herculina.