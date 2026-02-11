Mabel Cupet Málaga, 11 FEB 2026 - 14:24h.

Todo sucedió tan rápido que no tuvieron tiempo de llegar al centro hospitalario

Los vecinos que se encontraron la escena no dudaron en ayudar aportando mantas

Lo que empezó siendo un sábado de febrero cualquiera, terminó convirtiéndose en uno de los mejores días de la vida de Sasharel y Andrew, una pareja de origen uruguayo, que reside en Mijas Pueblo, en Málaga. Una fecha señalada, el 7 de febrero, que nunca olvidarán, ni ellos, ni los que se encontraron la escena en plena calle, un día de temporal.

El bebe que estaban esperando tenía prisas por nacer y sus padres no tuvieron tiempo de reacción para llegar al centro hospitalario donde en un principio estaba previsto que naciera.

Esa misma mañana, Sasharel había acudido a monitores, una jornada normal, en la que los facultativos no detectaron ninguna señal de que el parto fuese inminente, a pesar de que estaba cumplida desde el 2 de febrero.

Un nacimiento a las puertas de su casa

Pero la sorpresa fue cuando, alrededor de las 12:45, sin previo aviso, y sin margen de actuación, porque el parto duró, según el padre, tan solo ocho minutos, llegaba al mundo a las puertas de su casa Ciro Fabian, antes de que los servicios sanitarios pudieran trasladarlos al hospital. El parto se precipitó de forma repentina, sin dar margen para llegar ni al centro médico más cercano de la vivienda.

Todo fue tan rápido, inesperado e insólito que los vecinos que se encontraban en la zona no dudaron en prestar ayuda, manteniendo la calma y asistiendo a la madre hasta la llegada de los servicios de emergencia, que confirmaron posteriormente que tanto la mujer como el recién nacido se encontraban en buen estado de salud.

Solidaridad de los vecinos

Fueron momentos de mucha tensión. El suceso generó momentos de nerviosismo, pero también de gran solidaridad vecinal. Los vecinos colaboraron en todo lo que pudieron, ofreciendo mantas, apoyo y tranquilidad, convirtiendo la calle en un improvisado espacio de ayuda y acompañamiento.

Una de las primeras en llegar fue Luna, la hija de la dueña del restaurante El Tejo. Cuenta que fue su compañero quien le dijo que había una señora gritando en la calle, salieron para ayudar y comprobaron que la mujer estaba de parto. Todo ocurrió en 15 minutos, “fue un momento precioso, la reacción del padre con el bebe que lo agarro”. Aun con la emoción en la voz, lo califica como una experiencia inolvidable: “Aun no me lo creo”.

Su compañero y ella fueron los primeros en llegar a la escena. Pero no los únicos que ayudaron, cuando los vecinos los vieron correr, empezaron a acudir para prestar ayuda. Cada uno aportó lo que pudo, unos tapando con los paraguas, otros tranquilizando.

Debido a la rapidez de los acontecimientos y la tensión del momento, los padres no pudieron tomar fotografías ni vídeos, ni tampoco recordar los nombres de sus ángeles de la guarda, esos vecinos que se quedaron a ayudarles un sábado cualquiera.

Tras el parto, Ciro Fabian y su madre fueron trasladados hasta el hospital donde los examinados y comprobaron que todo estaba bien. El pequeño pesó 3.940 gramos y midió 53 centímetros. Hoy duerme plácidamente en los brazos de su madre ajeno a todo el revuelo que ha ocasionado su nacimiento.

Un mensaje de agradecimiento

Una vez que ha pasado todo, ya recuperados y disfrutando de su bebe en casa. Más tranquilos y con calma, la pareja ha querido agradecer públicamente el apoyo recibido a través de un mensaje en instagram, en el que destacan la humanidad y rapidez de quienes estuvieron presentes. “Nunca olvidaremos a las personas que nos ayudaron en un momento tan intenso e importante de nuestras vidas. Gracias por vuestra calma, vuestro cariño y por estar ahí cuando más lo necesitábamos”, expresaron.

Ciro Fabian es el primer bebé de la pareja, que residen en Mijas desde hace dos años. Pero Sasharel no es madre primeriza. En su país natal dejó a tres hijas de una relación anterior, de 8, 9 y 11 años. Ambos vinieron a Andalucía animados por el padre de ella, buscando un futuro mejor y con la intención de ganarse la vida.

El nacimiento de este bebe ya se ha convertido en todo un acontecimiento en el municipio donde los vecinos no hablan de otra cosa. Un bebe que ha conseguido robarle, en Mijas Pueblo, el protagonismo hasta al temporal.