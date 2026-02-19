Redacción Andalucía Europa Press 19 FEB 2026 - 13:06h.

El arrestado, de 50 años, trasladó presuntamente a la víctima a su domicilio tras quedar con ella a través de internet

La causa será tramitada por un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Málaga tras la denuncia interpuesta por la familia

MálagaLa Guardia Civil ha detenido en la provincia de Málaga a un hombre de unos 50 años como presunto autor de una agresión sexual a una joven con discapacidad. La investigación se inició después de que la hermana de la víctima alertara a los servicios de emergencia al sospechar que la joven había sufrido un ataque durante las horas en las que permaneció fuera de su domicilio. Según ha confirmado el Instituto Armado y adelanta el diario 'Sur', el arrestado se encuentra actualmente en libertad provisional.

Los hechos se precipitaron cuando la familia de la víctima contactó con el 112 tras el regreso de la joven a casa. Según el relato de los familiares, la mujer presentaba magulladuras y regresó sin ropa interior. Siguiendo las indicaciones de los gestores de emergencias, la víctima fue trasladada a un centro hospitalario donde se activó de inmediato el protocolo sanitario y judicial previsto para casos de agresión sexual, dando aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Un encuentro concertado a través de internet

Las primeras pesquisas de la Guardia Civil apuntan a que la víctima y el detenido se conocieron a través de una red social. Tras entablar contacto de forma virtual, el hombre le habría propuesto un encuentro personal.

Según la investigación, el individuo trasladó a la joven hasta su domicilio, ubicado en la zona oriental de la provincia de Málaga, lugar donde presuntamente se produjo la agresión sexual. Tras la identificación del sospechoso por parte de los agentes, se procedió a su detención y puesta a disposición judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado de que el caso, que inicialmente recayó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrox, pasará a ser competencia de un juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital malagueña.

Libertad provisional para el detenido

A pesar de la gravedad de la acusación, el hombre ha quedado en libertad provisional mientras continúan las diligencias. Los agentes de la Guardia Civil siguen trabajando en la reconstrucción de los hechos, analizando los dispositivos electrónicos y esperando los resultados definitivos de las pruebas biológicas realizadas en el hospital bajo el protocolo de custodia de pruebas.

La Guardia Civil recuerda que ante cualquier sospecha de agresión es vital acudir a un centro médico antes de realizar cualquier higiene personal para no destruir posibles evidencias biológicas que sean determinantes en el proceso judicial.

Por el momento, el juzgado especializado de Málaga continúa con la instrucción del caso para determinar las medidas cautelares definitivas y el alcance penal de los hechos denunciados por la familia de la joven.