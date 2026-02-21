Redacción Andalucía Europa Press 21 FEB 2026 - 10:48h.

La empleada habría aprovechado sus funciones laborales para ejecutar transferencias de dinero ajenas al negocio

Los fondos económicos transferidos llegaban a cuentas bancarias vinculadas a la pareja de la trabajadora

AlmeríaUna trabajadora y su pareja fueron detenidos en la denominada 'Operación Cabank' como presuntos autores de un delito de apropiación indebida tras desfalcar 629.320 euros a una empresa en el pueblo de Vícar (Almería).

Así lo ha comunicado este 21 de febrero la Guardia Civil, que también ha investigado a una tercera persona acusada del mismo delito en los hechos descritos. No han detallado cuándo se produjeron exactamente.

Lo que sí han precisado los agentes es que fue la propia compañía perjudicada la que detectó movimientos económicos irregulares, ajenos en su totalidad a la actividad normal del negocio.

Transferencias de dinero no autorizadas a cuentas de su pareja

Entonces, tras ponerlo en conocimiento de la Benemérita, se iniciaron las comprobaciones para aclarar qué estaba sucediendo. La empleada habría aprovechado su puesto laboral para ejecutar operaciones no autorizadas.

Concretamente, habría usado su acceso a las cuentas corporativas en el marco de sus funciones laborales para ordenar transferencias de dinero en diferentes cantidades y fechas.

Esos fondos los recibía su pareja a través de varias cuentas bancarias en las que figuraba como titular, según averiguaron los agentes encargados del caso.

Además, descubrieron que en poco tiempo había incrementado su nivel de vida de manera notable, al igual que su patrimonio. Por lo que fue arrestado al beneficiarse de los hechos.

Tenían distintos vehículos, joyas y equipos informáticos

Durante el desarrollo de la fase final de la operación, la Guardia Civil registró la vivienda de ambos implicados, interviniendo en ella diversa documentación, joyas y relojes, ordenadores y otros dispositivos informáticos.

Así como también dos motocicletas, una furgoneta y un turismo, todos ellos adquiridos con fecha posterior a que comenzasen las transferencias no consentidas.

La investigación continúa abierta, estando pendiente la recepción de documentación financiera. Tanto las diligencias instruidas como los detenidos fueron puestos a disposición del Partido Judicial de Almería.