24 FEB 2026 - 16:03h.

Los galardones reconocerán la excelencia investigadora de los residentes para fomentar la producción científica en el área cardiovascular

La Comunidad de Madrid y el Colegio de Médicos han rendido un solemne homenaje póstumo al joven facultativo del Hospital La Paz

CórdobaLa memoria del doctor Jesús Saldaña, el joven cardiólogo cuya vida se truncó de forma trágica a principios de este año en Adamuz, quedará ligada de manera permanente al avance de la medicina en España. La Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha anunciado este lunes la creación de los 'Premios Jesús Saldaña al mejor artículo publicado por un residente de cardiología'. Esta iniciativa no solo pretende honrar la figura del facultativo malagueño, sino también incentivar la formación y la actividad investigadora entre las nuevas generaciones de cardiólogos en los hospitales de todo el país.

El anuncio se ha producido en el marco de un solemne homenaje póstumo organizado por la asociación Médicos Unidos por nuestros Derechos (MUD), en colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem). El acto, presidido por la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha destacado la huella profesional y humana que Saldaña dejó en el colectivo médico.

El joven cardiólogo, de 30 años, desarrollaba su labor profesional en Madrid, en el Hospital Universitario La Paz, centro donde sus compañeros y superiores han recordado su brillante capacidad clínica y su compromiso con los pacientes.

Una apuesta por la excelencia científica

El objetivo fundamental de estos galardones es paliar una de las necesidades más acuciantes de los médicos en formación, el apoyo a la publicación científica de calidad. La convocatoria, que según ha avanzado la SEC se abrirá próximamente, contará con una dotación económica total de 5.000 euros. Esta cuantía se distribuirá en dos categorías principales. El primer premio, dotado con 3.000 euros, reconocerá el mejor artículo publicado en la 'Revista Española de Cardiología', el principal órgano de difusión de la especialidad en el país. Por su parte, el segundo premio, de 2.000 euros, se destinará a trabajos científicos publicados en otras revistas internacionales del área cardiovascular indexadas en bases de datos de referencia como PubMed, Embase, Web of Science o Scopus.

Almudena Castro Conde, presidenta electa de la Sociedad Española de Cardiología, incidió durante la presentación en que la mejor forma de recordar al doctor Saldaña es fomentando la investigación, una faceta por la que él siempre mostró una gran inquietud profesional.

Los premios buscan perpetuar ese espíritu de esfuerzo y curiosidad científica entre los residentes de cardiología de los hospitales españoles.

Una pérdida que conmocionó a la profesión

El fallecimiento de Jesús Saldaña se produjo el pasado 18 de enero de 2025, en el accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba. El suceso generó una inmediata oleada de condolencias en toda la comunidad médica nacional, uniendo a instituciones de Málaga, Madrid y Córdoba en un duelo común por la pérdida de un profesional con un futuro prometedor.

El homenaje celebrado este lunes ha servido para canalizar el reconocimiento a su figura. Durante la ceremonia, el vicepresidente de MUD, Luis Aguilar, comunicó el nombramiento de Saldaña como el primer socio de honor de la asociación. Este gesto subraya su papel como referente para los médicos jóvenes y su compromiso con los valores de la profesión sanitaria.

El respaldo de las instituciones y compañeros

El acto ha reunido a una amplia representación de las instituciones sanitarias madrileñas y nacionales. Bajo la conducción de Javier Martín, vicesecretario del Icomem, han intervenido figuras clave como Javier Cobas, subdirector médico del Hospital Universitario La Paz, quien recordó la excelencia del trabajo realizado por Jesús en dicho centro. El evento también contó con el acompañamiento musical del Coro del Colegio de Médicos de Madrid, en una cita que ha llenado el salón de actos de familiares, compañeros de hospital y representantes del sector sanitario.

La consejera Fátima Matute cerró el acto reivindicando la importancia de proteger y potenciar el talento joven en la sanidad pública, agradeciendo que el nombre de Jesús Saldaña sirva ahora de guía y estímulo para otros residentes.

Con estos premios, la Sociedad Española de Cardiología asegura que el legado del joven cardiólogo malagueño siga presente en cada nuevo avance científico que logren los facultativos en formación en España.