Rocío Amaro 25 FEB 2026 - 12:40h.

El menor de 20 meses regresa hoy a Benín tras ser intervenido con éxito de una cardiopatía grave en el Hospital Materno Infantil de Málaga

La Fundación Tierra de hombres destaca el papel de la familia de acogida malagueña en la recuperación de este pequeño del programa 'Viaje hacia la Vida'

MálagaMálaga ha despedido esta madrugada a uno de sus pacientes más especiales de los últimos meses. El pequeño Ethan, un bebé de tan solo 20 meses de edad natural del país africano de Benín, ha emprendido el viaje de regreso a su hogar tras culminar con éxito un complejo proceso médico en la capital malagueña.

El menor aterrizó en España con un corazón enfermo que ponía en riesgo su supervivencia, una patología que, según explican desde la Fundación Tierra de hombres, resultaba inabordable en su país de origen debido a la falta de infraestructuras sanitarias y equipos de alta tecnología.

Tras pasar por los quirófanos del equipo de Cardiología del Hospital Materno Infantil de Málaga, el éxito de la intervención quirúrgica ha permitido que el niño recupere la fuerza necesaria para retomar su vida y su desarrollo. Según fuentes de la propia Fundación, el objetivo final de este traslado sanitario era precisamente el de garantizar que un niño que no llega a los dos años "pueda crecer, jugar y vivir con las mismas oportunidades que cualquier otro pequeño".

El pilar de la acogida en Málaga

La estancia de Ethan en la ciudad no se ha limitado al entorno hospitalario. El éxito de su recuperación se ha cimentado también en el calor que le ha brindado un hogar malagueño. Durante estos meses, el bebé ha contado con el apoyo fundamental de Marina, su madre de acogida, quien ha ejercido esta labor por primera vez. Ella, apoyada por sus padres, que han desempeñado el papel de "abuelos" de acogida, ha sido la responsable de proporcionar la estabilidad y el cariño necesarios para afrontar el complicado postoperatorio.

Como era de esperar, el momento de la despedida y la partida hacia el aeropuerto, aunque esperado por ser el fin del programa, ha dejado una profunda huella emocional en la familia malagueña que se ha volcado en su cuidado.

Desde la Fundación Tierra de hombres se destaca la importancia de esta red de voluntarios, ya que sin el compromiso de las familias de acogida locales, la logística de recuperación de estos menores sería inviable.

Una cadena de solidaridad internacional

El regreso de Ethan a Cotonou (Benín) ha sido coordinado por David Quintana, colaborador de la organización que ha velado por la seguridad del trayecto hasta poner al niño en manos de sus padres biológicos. Esta labor de acompañamiento, que cuenta con la experiencia de los profesionales de Aviación Sin Fronteras (ASF), es el último eslabón de una operativa que prioriza en todo momento el bienestar del menor.

Este engranaje logístico es fundamental, ya que muchos de estos pequeños nunca han salido de su entorno rural y el choque cultural, sumado a la debilidad física tras la operación, requiere de una atención constante y especializada durante el vuelo. El personal voluntario actúa como enlace directo, gestionando la medicación y asegurando que el reencuentro sea óptimo.

La llegada de Ethan a Málaga fue posible gracias a la cooperación entre la Fundación Tierra de hombres España y La Chaîne de l’Espoir. Ambas entidades trabajan en países con escasos recursos detectando a niños con graves patologías cardiacas para trasladarlos a centros de alta tecnología en España. El programa "Viaje hacia la Vida" se sostiene sobre una cadena de solidaridad que involucra a instituciones y empresas patrocinadoras como la Obra Social La Caixa, Reale Seguros, Dental Company o la Diputación de Córdoba, entre otras.

Gracias a este esfuerzo colectivo, la historia de Ethan se cierra hoy con un final feliz. El pequeño se lleva de vuelta a Benín un corazón sano y el alta médica definitiva, dejando en Málaga el testimonio de una intervención que le ha permitido, literalmente, volver a nacer.