Rocío Amaro 15 MAR 2026 - 18:30h.

Rafael Carrasco, exfutbolista madrileño, cambió las botas por el volante en Aracena tras una lesión de rodilla que truncó su carrera en la élite

El onubense de adopción lidera hoy una empresa de turismo activo premiada en FITUR y recorre a diario el patrimonio de la Sierra de Huelva

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HuelvaCada mañana, en la Plaza de San Pedro de Aracena, en Huelva, un hombre se pone al volante de un pequeño tren turístico que serpentea por las cuestas de la Sierra de Huelva. Para los visitantes que suben al vagón con el objetivo de coronar el Castillo o visitar la Gruta de las Maravillas, es simplemente el conductor que les guía por el patrimonio local. Sin embargo, tras ese "uniforme de operario" se esconde la historia de alguien que, hace no tanto, vestía de corto y compartía confidencias en el césped con las mayores estrellas del planeta fútbol.

Rafael Carrasco es hoy la cara visible de una empresa familiar de turismo activo, pero su verdadera formación académica y vital se fraguó en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Y es que, durante una década, este madrileño de raíces onubenses formó parte de la estructura del Real Madrid, quemando etapas desde los diez años hasta llegar a entrenar con la mítica plantilla de los "galácticos".

Aquel niño que destacaba por su habilidad con el balón acabó compartiendo rondos con Zidane, Roberto Carlos o un joven David Beckham que acababa de aterrizar en España.

La disciplina de los folios y el balón

Aquel éxito temprano no llegó por casualidad, sino que fue fruto de mucho trabajo y disciplina, a partes iguales. Durante la narración de todo su camino, Rafael recuerda la figura de su padre, Joaquín, como el pilar que le mantuvo los pies en el suelo cuando el brillo de la Castellana amenazaba con deslumbrarlo.

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"Mi padre era muy estricto con los estudios; una vez suspendí, me quitó del fútbol y tuvieron que llamar del propio Real Madrid para preguntar por el niño", relata. Gracias a esa exigencia, Rafael no solo se formó como deportista, sino que se graduó en Magisterio de Educación Física, una red de seguridad que terminaría siendo vital años después.

Mientras todo eso pasaba, el sueño de debutar en el primer equipo estaba ahí, al alcance de la mano. Sin embargo, el fútbol profesional es un camino de cristales rotos. Tras una serie de cesiones y un prometedor fichaje por el Getafe, una grave lesión de rodilla a los 18 años hizo que todo saltara por los aires. "Llevaba toda mi vida en el Madrid, no conocía otro equipo, pero entró otra gente y perdí mi puesto", explica Rafael, reconociendo con madurez que, en aquel momento de juventud, quizá no valoró lo suficiente el privilegio de estar en la cima.

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Un cambio de rumbo hacia las raíces

La transición del césped a la vida civil no fue inmediata ni buscada. Rafael llegó a trabajar como profesor en Madrid, pero el destino le tenía guardado un billete de vuelta a la tierra de sus antepasados. Su padre había fundado en Huelva una empresa pionera, "Doñana Aracena Aventura", dedicada a mostrar los tesoros naturales de la provincia. Ante una crisis de personal en el negocio familiar, el futbolista tuvo que elegir entre seguir el camino de las oposiciones en la capital o mudarse a la Sierra para liderar el proyecto.

Eligió Huelva y, desde entonces, el tren turístico de Aracena se ha convertido en su particular terreno de juego. Un cambio que para él ha sido un reencuentro con la tranquilidad y el sentido humano de su profesión. "El contacto con la gente me gusta mucho; vienen de todos sitios y te cuentan sus historias", señala mientras destaca el valor cultural de su ruta, que incluye paradas en la Iglesia Gótica del siglo XIII o el Centro de Interpretación del Parque Natural.

La espinita y el nuevo horizonte

A pesar de la paz que ha encontrado entre encinas y castaños, Rafael no oculta que todavía guarda una pequeña "espinita" clavada por aquel sueño que se escapó entre las manos. Mira a antiguos compañeros de su quinta que llegaron a Primera División y reflexiona sobre el sacrificio que supone el fútbol de élite, perdiendo veranos en la playa y salidas con amigos para cumplir con la disciplina del club.

Hoy, ese sacrificio lo vuelca en su hijo y en una empresa que ha sido premiada en FITUR como el mejor producto de turismo de naturaleza. Rafael Carrasco ha demostrado que, aunque la rodilla le retiró de los estadios, su espíritu de equipo sigue intacto al volante de un tren que, cada día, enseña al mundo que hay vida más allá del área de penalti.