Iván Sevilla 19 MAR 2026 - 07:30h.

La técnica, que "introduce pigmentos en la piel con efecto 3D", permite "mejorar la autoestima, más allá del aspecto estético"

"Los pacientes vienen con miedo e inseguridad, pero se marchan muy satisfechos con el resultado", nos confiesa la enfermera Cristina Sola

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AlmeríaCon los casos de cáncer de mama en aumento en España, los pacientes de mastectomía ya pueden sentirse mejor con la micropigmentación de pezón que se realiza desde inicios del 2024 en el Hospital Torrecárdenas de Almería.

Es una técnica que se puede aplicar en personas que no tienen pezones. Ya que les han extirpado uno o ambos senos para tratar o prevenir la enfermedad, de la que se han salvado mujeres afectadas como Esther.

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Cristina Sola es la enfermera especialista en tal procedimiento, al que ya se han sometido "casi 100 pacientes" en el centro sanitario almeriense, según ha cifrado en conversación con Informativos Telecinco.

"Antes se llevaba a cabo dos días a la semana, que se han ampliado a tres ahora. Se necesitan varias sesiones para alcanzar un buen resultado", nos asegura y recalca que, en general, "quedan muy contentos".

"Más allá de un aspecto estético, mejora su autoestima"

"Hay quienes se sienten limitados por el hecho de no tener pezón. Por ejemplo, a la hora de ir a un gimnasio o de relacionarse con los demás para otras actividades y en otros lugares", contextualiza Cristina.

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Por eso, la micropigmentación que practican con éxito sirve para crear o reconstruirlo en la mama, de manera que "mejore su autoestima, más allá de un aspecto estético", explica y recuerda que "las cirugías son muy cruentas".

La enfermera nos apunta que muchas operaciones quirúrgicas dejan después "cicatrices muy visibles" y lo que ella intenta también con su trabajo es "disimularlas con tinta" para que el paciente no sufra ese complejo por tenerlas.

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El procedimiento consiste en "introducir unos pigmentos a nivel dérmico, en la piel, tras aplicar un anestésico tópico. Se tarda una hora u hora y media por sesión", describe. Los resultados son "realistas, con la aréola" que rodea el pezón "y efecto 3D".

"El pezón es totalmente personalizado" en cada paciente

Cristina nos especifica que "si existe ya un pezón" lo usa "como referencia". "Si no lo hay, pongo al paciente delante de un espejo para preparar un diseño provisional del tamaño", añade.

"El color también lo elige, es totalmente personalizado incluso en su textura", nos afirma. En cualquier caso, también tiene "plantillas de otras personas a las que ha tratado antes" que enseña a quienes van a someterse al tratamiento.

Primero se les realiza una valoración al paciente, donde le explica cómo es el procedimiento y firman todos los documentos necesarios. También se les practica una prueba de alergia a los pigmentos que va a utilizar.

"Sobre todo a los metales como el níquel", concreta Cristina, quien nos cuenta igualmente que "sí hay que esperar a los tiempos necesarios entre las sesiones de radioterapia para que la piel esté en las mejores condiciones posibles".

"Supera incluso las expectativas, se van muy satisfechos"

En cuanto a otras contraindicaciones que tiene la micropigmentación de pezón, la sanitaria nos señala que "se minimizan todo lo posible los riesgos de infección, utilizando productos de un solo uso y aplicando esta técnica estéril"

"Luego para la curación uso unos apósitos. El primero se cambia a las 24 horas y el segundo permanece cubriendo la zona pigmentada unos seis o siete días", contabiliza acerca del cuidado tan "cómodo y llevadero" que debe llevar el paciente.

Aunque reconoce que muchos llegan al Torrecárdenas "con miedo e inseguridad", al finalizar el procedimiento "se van muy satisfechos, muchísimo, incluso el resultado final supera con creces las expectativas con las que vienen".

"Hasta mandan cartas de agradecimiento a la dirección del centro sanitario por lo contentos que se van a casa", nos confiesa Cristina. De cara al futuro, este hospital almeriense buscará fórmulas para realizar la técnica en otras partes del cuerpo, como las cejas.