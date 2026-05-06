El animal comienza una nueva vida gracias a la adopción de una familia que conoció su caso a través de las redes
Esta maltipoo fue encontrada atada en la calle junto a sus crías tras años de explotación
Galleta ya no espera más. La pequeña perrita de raza maltipoo, cuya historia de abandono conmovió a cientos de personas, ha encontrado por fin un hogar en San Fernando (Cádiz). Una familia, que conoció su caso tras verlo difundido en redes sociales, ha decidido adoptarla y ofrecerle la vida que durante años no tuvo. Una familia que la ha acogido con los brazos abiertos y con muchas ganas de ofrecerle el amor y el cariño que necesita o que ambos necesitan, ya que ellos, aún se recuperan del fallecimiento de su anterior mascota, Pepa, que ha pasado con ellos más 14 años y les dejó hace ahora algo más de dos meses.
Esta familia se puso en contacto con la protectora Patas del Puerto de Santa María, que cuidaba de Galleta, para interesarse por su adopción. No fueron los únicos, según nos cuentan desde la protectora que asegura que han recibido muchas llamadas interesándose por ella. Pero si han sido los elegidos para darle una nueva vida a Galleta.
El desenlace supone un giro para la vida de un animal que se había convertido en símbolo de la adopción responsable. Tras semanas de incertidumbre, su historia se cierra con un final feliz que pone rostro a la importancia de dar una segunda oportunidad.
Una vida marcada por el abandono
La historia de Galleta comenzó de la peor manera. Fue encontrada atada en la calle, sin comida ni refugio, junto a sus dos crías, ya adultas. Las tres habían sido abandonadas sin explicación, dejadas a su suerte en condiciones precarias.
Detrás de ese abandono había años de explotación. Galleta había sido utilizada de forma continuada para la cría, convertida en un recurso y no en un ser vivo. Su cuerpo y su vida estuvieron durante mucho tiempo al servicio de un uso que ignoraba por completo su bienestar.
Nobleza a pesar de todo
Sin embargo, lo que más sorprendió a quienes la rescataron no fue su estado, sino su actitud. Lejos de mostrarse desconfiada o agresiva, Galleta se comportó desde el primer momento como una perrita cariñosa, sociable y tranquila.
Desde la protectora Patas, donde fue acogida, destacaron siempre su carácter equilibrado. Convive sin problemas con otros perros e incluso con gatos, es obediente y busca el contacto humano con una dulzura constante. Cada gesto suyo, una mirada, un movimiento de cola, reflejaba una capacidad intacta para confiar.
Una historia que conmovió a muchos
Su caso comenzó a difundirse en redes sociales, donde rápidamente encontró eco. La imagen de una perrita pequeña, marcada por el abandono, pero aún dispuesta a dar cariño, generó una fuerte reacción entre los usuarios.
Durante días, Galleta se convirtió en protagonista de mensajes que pedían para ella una oportunidad. Desde la protectora insistían en la necesidad de encontrar una familia comprometida, capaz de ofrecerle estabilidad, cuidados y afecto a largo plazo.
La familia que cambió su destino
Esa familia finalmente apareció en San Fernando. Tras conocer su historia, decidió iniciar el proceso de adopción con la convicción de que podía ofrecerle el entorno que necesitaba. No se trataba solo de acoger a un animal, sino de asumir una responsabilidad y reparar, en la medida de lo posible, el daño sufrido.
El proceso culminó con éxito y Galleta pudo, por fin, dejar atrás la incertidumbre del refugio para comenzar una nueva vida en un hogar.
Un nuevo comienzo
Hoy, Galleta inicia una etapa completamente distinta. Atrás quedan el abandono y la explotación. Por delante, una vida marcada por la estabilidad, el cuidado y el cariño de su nueva familia. Una historia que pone de relieve el papel fundamental de las protectoras y de las familias adoptantes, capaces de transformar vidas con un gesto.
Galleta ya no busca. Ya no espera. Ahora, por fin, tiene un hogar y una familia que la cuide.