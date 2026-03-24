La elección del 17 de mayo como fecha electoral responde, en gran medida, al calendario festivo andaluz

Juanma Moreno ha señalado que el 17 de mayo es una fecha "idónea" para facilitar la máxima participación

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba este lunes su decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas el domingo 17 de mayo.

Moreno, que ha transmitido esta decisión tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, ha señalado que el 17 de mayo es una fecha "idónea" para facilitar la máxima participación y porque Andalucía "necesita llegar al verano con un horizonte político despejado".

17 de mayo, una fecha clave

La elección del 17 de mayo como fecha electoral responde, en gran medida, al calendario festivo andaluz y a los plazos legales de la legislatura, que obligaban a convocar los comicios antes del mes de junio. Con un margen limitado de fechas disponibles, se ha optado por un momento que evita coincidir con algunos de los principales eventos de la comunidad.

En concreto, la cita con las urnas se sitúa justo después de la Feria de Abril de Sevilla, que finaliza el 26 de abril, y antes de la celebración de la romería del Rocío, cuya madrugada más multitudinaria tendrá lugar entre el 24 y el 25 de mayo. También se ha tenido en cuenta la visita del Papa a España prevista para la primera semana de junio.

De este modo, el calendario electoral queda ya definido: la campaña arrancará el 1 de mayo y se prolongará hasta el día 15, dejando dos jornadas de reflexión antes de la votación. En total, el proceso se desarrolla en un periodo de 54 días hasta la cita con las urnas del 17 de mayo

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Los plazos para las elecciones

El cronograma de las elecciones al Parlamento de Andalucía ya está activo desde que este martes se ha publicado el Decreto 2/2026 del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones, que se celebrarán el 17 de mayo.

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ya ha publicado el documento que detalla el calendario de esta cita electoral, uno de cuyos hitos es la presentación de candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales (JEP).

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Conforme a las directrices de la Ley Electoral de Andalucía los plazos de presentación de candidaturas deben hacerse entre los 15 y 20 días posteriores a la convocatoria, por lo cual, publicado este mismo martes el decreto de disolución y con ello su entrada en vigor, las listas deberán presentarse entre los días 8 y 13 de abril.

Esto supondrá que la celebración de los órganos internos de los partidos que deban conformar y ratificar las candidaturas a las ocho circunscripciones coincidirá con plena Semana Santa, que transcurre entre el domingo 29 de marzo, que es Domingo de Ramos, y el domingo 5, Domingo de Resurrección.

En cuanto al plazo de registro de las coaliciones electorales, su comunicación a la Junta Electoral de Andalucía o a las Juntas Electorales Provinciales debe hacerse a los 10 días siguientes a la convocatoria, por lo cual el plazo llegaría hasta el viernes 3, Viernes Santo, según las previsiones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG).

La publicación de las candidaturas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y en los Boletines Oficiales Provinciales (BOP) se harán a los 22 días del decreto de convocatoria, plazo que se cumple el 15 de abril.

Dos días después se comunicarán las irregularidades detectadas, para lo que hay un plazo de 48 horas para subsanar esos errores, las Juntas Electorales Provinciales proclamarán las candidaturas a los 27 días de la convocatoria de las andaluzas, que será el lunes 20 de abril, y al día siguiente, se publicarán en BOJA y Boletines Provinciales.

El siguiente hito para los candidatos proclamados será la presentación de sus declaraciones ante la Mesa del Parlamento, lo que sucederá antes del día 31 desde la convocatoria, lo que comprenderá hasta el 23 de abril. En Internet, así como en el BOJA y BOPA se publicarán estas declaraciones.