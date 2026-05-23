Entre los detenidos hay cuatro familiares del presunto autor de los disparos que están siendo investigados

Decretada prisión provisional para los seis detenidos por la muerte del cantaor Matías de Paula

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F.S. se declaró autor confeso de los disparos que acabaron con la vida del cantaor Matías de Paula que se cometió en plena calle a las 15:30 horas de la tarde. Según informa 'Extremadura', el hombre de 54 años está siendo investigado por los presuntos delitos de homicidio confeso con la concurrencia de pertenencia a organización criminal y homicidio en grado de tentativa, por las lesiones causadas a un taxista durante su detención el pasado martes en término municipal de Magacela.

Los seis detenidos por la muerte a tiros del cantaor Matías de Paula ya están en el Centro Penitenciario de Badajoz tras pasar este viernes a disposición judicial. Después de más de ocho horas en sede judicial se decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para todos.

Entre los detenidos hay cuatro familiares del presunto autor del crimen

Entre los detenidos hay cuatro familiares del presunto autor de los disparos que están siendo investigados por el presunto delito de homicidio con la concurrencia de pertenencia a organización criminal. Al sexto detenido se le han abierto diligencias por un presunto delito de encubrimiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha explicado que la titular de la Sección ha levantado antes de las declaraciones el secreto expreso de las actuaciones.

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Los seis abandonaron la sede judicial esposados poco antes de las 18:00 horas de la tarde y fueron trasladados en dos furgones policiales. Pese a que ya había poca gente, tres de los arrestados salieron con gritos e insultos alrededor de la familia del fallecido. La Policía Nacional y Local tuvo que desplegar un importante dispositivo de seguridad desde por la mañana para garantizar la seguridad de los detenidos.

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La puesta a disposición judicial se ha producido una semana después del crimen. La investigación en estos últimos días ha estado a cargo de la Brigada de Policía Judicial de Policía Nacional de la comisaría Don Benito-Villanueva.

F.S. le asestó al menos seis puñaladas al taxista

El primero en llegar fue F.S., quien fue arrestado en la carretera que conecta La Haba con Magacela. Previamente, hirió de gravedad a un taxista, al que asestó al menos seis puñaladas y se llegó a temer por su vida. Pero su evolución es favorable.

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Según relata la Policía Nacional, F. S. había solicitado sus servicios mientras trataba de ocultarse en La Haba y se produjo una discusión en el trayecto tras ser reconocido por el taxista. El chófer logró llegar por sus propios medios a un centro sanitario en Don Benito.

El sospechoso accedió a una finca agraria de la zona, donde intentó robar un vehículo y fue sorprendido por su propietario. Intentó huir por el campo y el ganadero avisó a los agentes. Horas después, gracias a la presión policial, se entregaron sin oponer resistencia otros dos de los implicados.

Este jueves, la Policía Nacional detenía a otros tres hombres, dos de ellos con parentesco familiar con F. S., por su implicación en los hechos. Los otros cinco detenidos tienen edades comprendidas entre los 26 y 54 años.