Las blaugranas tuvieron más el control de un partido que ganaron con solvencia

El duelo ha estado muy reñido desde el principio pero el Barça ha aprovechado cada oportunidad de contraataque

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El Barça Femení ha ganado este sábado al OL Lyonnes (4-0) en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega) en la final de la Liga de Campeones Femenina para conquistar así su cuarta Champions, todas en los últimos seis años y confirmar así su dominio actual en el fútbol femenino europeo.

Las blaugranas, que no llegaban como favoritas a una final abierta, tuvieron más el control de un partido que ganaron con solvencia, con un doblete clave de su goleadora Ewa Pajor y gracias también a un gran partido de la portera internacional española Cata Coll, clave en las tres grandes llegadas de las francesas, además del doblete final, a base de golazos, de Salma Paralluelo.

El Barça suma su cuarta 'Champions'

El duelo ha estado muy reñido desde el principio pero el Barça se ha defendido y ha aprovechado cada oportunidad de contraataque para desplegarse con mucha velocidad y buscar la sentencia del partido.

Con este triunfo en Oslo el Barça suma su cuarta 'Champions', igualando en títulos al Eintracht Frankfurt en segunda posición de un palmarés todavía dominado por las francesas del OL Lyonnes, con ocho títulos pero dos finales, de las tres últimas jugadas, perdidas ante un Barça que sigue maravillando en España y en Europa.

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La celebración, este domingo con la afición blaugrana en Barcelona

El FC Barcelona ha anunciado que el Barça Femení celebrará este domingo con la afición blaugrana la conquista de la Liga de Campeones Femenina lograda este sábado en Oslo (Noruega) con una fiesta que tendrá lugar en la avenida Maria Cristina de Barcelona, cerca de Plaça d'Espanya, a partir de las 19.00 horas.

Las jugadoras dirigidas por Pere Romeu compartirán el título europeo con el barcelonismo tras una temporada en la que han conquistado todos los títulos posibles, después de imponerse este sábado al OL Lyonnes en la final continental y completar así un nuevo póker de trofeos, sumado este último a la Liga F Moeve, Copa de la Reina y Supercopa.

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La jornada festiva arrancará a las 17.00 horas con actividades de animación y contenidos interactivos para los aficionados que se acerquen al recinto. Posteriormente, a partir de las 18.00 horas, el grupo musical Figa Flawas ofrecerá una actuación previa a la llegada de las campeonas de Europa.

Será a las 19.00 horas cuando las futbolistas blaugranas suban al escenario para dirigirse a los aficionados y celebrar junto a ellos el cuarto título continental de la historia del equipo, conseguido en el Ullevaal Stadion de Oslo tras ganar 4-0 al OL Lyonnes francés.

El club prevé que el acto concluya alrededor de las 20.00 horas, poniendo así el broche a una temporada histórica para un Barça Femení que ha vuelto a dominar, con su fútbo genuino, tanto en España como en Europa.