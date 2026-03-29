Iván Sevilla 29 MAR 2026 - 12:22h.

Los arrestos, incluido el del líder de la red, se produjeron tras registros en Algeciras, San Roque, Los Barrios, La Línea y Marbella

Varios chóferes de camión prestaban apoyo y estibadores-portuarios facilitaban información interna a los miembros del clan

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CádizDe los 'narcozulos' a usar dobles fondos en los bajos de semirremolques para transportar cocaína. Esto último hacía presuntamente el clan del 'Risitas', desarticulado en Cádiz con un total de 20 detenidos, entre ellos el propio líder mencionado.

Según ha informado la Guardia Civil este 29 de marzo, ha acabado con la organización criminal que se dedicaba a mover la droga a nivel internacional desde el sur peninsular.

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Además, ha recordado que ya en 2023 durante otra operación llamada 'Kiken' el ahora cabecilla arrestado logró fugarse. Entonces, se detuvo a 30 personas con más de 1.000 kilos de la misma sustancia estupefaciente.

Desde el instituto armado han detallado que el segundo dirigente del grupo desmantelado continúa huido, en paradero desconocido. Después de aquella intervención, la red compró una mercantil dedicada al transporte por carretera.

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Su intención era tener una cobertura empresarial estable y evitar levantar sospechas para reducir al mínimo su exposición dentro del Puerto de Algeciras. Incluso mejoró su método de ocultación de la cocaína.

Empezó a utilizar un sistema más sofisticado, al introducirla en los bajos de semirremolques que usaban de forma clandestina para meter a los encargados de abrir los contenedores como para esconder los fardos.

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Con estibadores-portuarios que facilitaban información interna

Ese modus operandi permitía ejecutar operaciones de gancho perdido de manera más discreta, reduciendo la exposición de los extractores y evitando controles visuales en cabinas o depósitos de carga.

El grupo contaba con el apoyo directo de varios chóferes de camión que se encargaban de esa labor. Además, estibadores-portuarios facilitaban información interna a los miembros de la organización, colaborando en sus movimientos dentro de la terminal de contenedores.

Los agentes de la Benemérita consiguieron inicialmente vincular a este clan con 445 kilogramos de cocaína que fueron detectados en octubre del 2025. Se localizaron en una nave industrial en Los Guijos (Algeciras) y hubo dos arrestados in fraganti.

Estaban extrayendo la sustancia del doble fondo del semirremolque. Con el avance de las averiguaciones, la Guardia Civil identificó dónde operaban el resto de integrantes, así como la infraestructura que había montado el grupo.

Detenciones en San Roque, Los Barrios, La Línea y Marbella

En los 22 registros domiciliarios en las localidades de Algeciras, San Roque, Los Barrios, La Línea y Marbella se produjeron las detenciones. Entre los arrestados estaban quienes trabajaban en la zona portuaria y los camioneros.

La investigación continúa abierta para localizar al segundo líder y a otros posibles colaboradores, según ha concluido el instituto armado.