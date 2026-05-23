Iván Sevilla 23 MAY 2026 - 18:41h.

La cesta de Navidad de la Venta El Paisano, ubicada en Utrera, Sevilla, ofrece más de 300 premios o regalos

Como novedad este 2026, los dueños del negocio han incluido un lingote de oro valorado en más de 30.000 euros

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SevillaAunque todavía estemos en el mes de mayo, se puede decir que vuelve la mayor cesta de Navidad del país. Famosa desde hace años, está en Sevilla y sortea desde un piso a varios vehículos.

La Venta El Paisano, ubicada en el término municipal de Utrera, ofrece ya sus papeletas para participar, como ocurrió en 2025, y después de que no apareciese durante unos días el ganador del último sorteo.

Finalmente, una familia de la localidad sevillana de Marchena fue la agraciada. Pero eso ya es pasado, porque los dueños del restaurante y hostal piensan en el futuro o próximo premiado.

Por eso mismo, este 21 de mayo anunciaron que ponían en venta las participaciones para su 'golosa' cesta navideña, cuyo sorteo se celebra el 5 de enero del 2027 por parte de la ONCE.

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Más de 300 premios: un apartamento, una autocaravana, un Mercedes...

"Es la más grande y con más solera de España", destacan desde el negocio hostelero, recordando que el pack que cada año presentan incluye más de 300 premios. El precio de cada papeleta es de 12 euros.

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Entre los regalos con mayor atractivo está el apartamento de dos habitaciones y completamente amueblado ubicado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Lo califican como "la joya de la corona".

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También resalta la autocaravana automática de la marca Ford que cuenta con siete plazas, ideal "para viajar y dormir" en ella. O dos turismos: un Mercedes CLE Coupé 220D 4 Matic de 200 cv automático plateado y un Ford Mustang GT Fastback de 500 cv.

"Subimos totalmente de nivel con este coche", aseguran acerca del último descrito. En cuanto a motos, de la marca BMW, han incluido dos, "una más" respecto a ediciones anteriores. Le sigue un quad CForce de 520L y dos plazas.

Un lingote de oro valorado en más de 30.000 euros como novedad

Como gran novedad, la Venta El Paisano ha escogido un lingote de oro de 250 gramos cuyo valor se sitúa en más de 30.000 euros. Otros regalos estrella son el bono de viaje de 5.000 euros y 12 tarjetas de 250 euros cada una para comprar en Carrefour.

Del resto de premios, podemos mencionar la piscina de poliéster de nueve metros de largo y tres de ancho, cuatro bicicletas, una Thermomix, un patinete eléctrico, dos televisores y dos consolas.

"Este año, nuestra cesta viene con pedrea, ya que las 99 papeletas cuyas tres últimas cifras coincidan con el número ganador se llevarán un magnífico jamón de Benito", han anunciado igualmente.

Además de en el propio restaurante, ubicado en la carretera N-IV kilómetro 588, cerca de El Palmar de Troya, las participaciones pueden adquirirse en la página web de El Paisano.