Vecinos de Almería atraviesan los parterres ajardinados, utilizándolos como atajo para ver las procesiones

Mabel Cupet Sevilla, 31 MAR 2026 - 13:43h.

Las redes sociales se han llenado de comentarios con opiniones divididas

El ayuntamiento ha lanzado un mensaje en el que recuerda que respetar los jardines es una responsabilidad compartida

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El Paseo de Almería se convierte durante la Semana Santa en uno de los puntos con mayor concentración de público de toda la ciudad. Un constante ir y venir de ciudadanos que no quieren perderse el paso de las procesiones.

Una aglomeración de ciudadanos que no ha pasado inadvertida tras la publicación de un video que se ha hecho viral en las redes sociales, por la falta de civismo.

En las imágenes, en apenas unos minutos, puede observarse cómo numerosas personas atraviesan los parterres ajardinados, utilizándolos como atajo y sin respetar el entorno. Lejos de rodear estas zonas habilitadas y protegidas, optan por cruzarlas directamente, dañando las flores o, al menos rozándolas, que habían sido plantadas para embellecer el recorrido oficial durante estos días señalados.

Un video que ha corrido como la pólvora y que ha avivado el debate sobre la falta de civismo y la necesidad de proteger el entorno urbano, especialmente en momentos de gran concurrencia como la Semana Santa.

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Las redes sociales se han llenado de comentarios

La difusión del vídeo ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde las opiniones se encuentran divididas. Algunos usuarios restan importancia a lo sucedido y aseguran no haber visto daños en las plantas, sino todo lo contrario, dicen que los ciudadanos cruzan intentado evitar dañarlas.

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Una opinión que no todos comparten. Otros consideran que se trata de una consecuencia previsible dada la elevada afluencia de público.

También hay voces que apuntan a un problema de planificación urbana, señalando la ausencia de pasos claramente delimitados o de elementos de protección como factores que habrían favorecido que los peatones utilizaran estas zonas ajardinadas como vía de paso.

Preparativos previos del Ayuntamiento

Hace tan solo unos días, concretamente el pasado jueves 26 de marzo, antes de arrancar la Semana Santa, el ayuntamiento de Almería ultimaba los detalles para que la ciudad luciera lo mejor posibles en estos días grandes cuando las cofradías recorren el Paseo de Almería dentro de su Carrera Oficial.

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La concejala de Urbanismo y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, comprobaba junto a los técnicos municipales que todo marchaba bien y según los plazos previstos.

Los operarios estaban en plena ejecución, ultimando los detalles y se afanaban en la colocación de flores de temporada en los parterres para que, más allá de las plantas de alta resistencia que se plantaron, luzcan coloridos para arropar el inicio de la primavera que supone la llegada de la Semana de Pasión.

Mensaje del ayuntamiento

Tras la polémica suscitada, el ayuntamiento de Almería ha lanzado un mensaje a la ciudadanía en el que recuerda que “los parques, jardines y el arbolado embellecen la ciudad y mejoran la calidad de vida de sus vecinos. Respetarlos es una responsabilidad compartida que repercute directamente en una ciudad más saludable, sostenible y amable”.

Una realidad que se repite

La imagen que muestra este vídeo, que se ha difundido rápidamente por las redes, no es un caso aislado. Se trata de una situación que se repite con frecuencia en muchas grandes ciudades durante fechas señaladas o eventos multitudinarios.

La combinación de alta afluencia de público, el ambiente festivo y la falta de concienciación cívica provoca que zonas ajardinadas, calles peatonales o espacios urbanos especialmente acondicionados sufran daños similares, poniendo de manifiesto la importancia de fomentar el respeto por los entornos públicos en todo tipo de celebraciones.