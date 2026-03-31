Mabel Cupet Sevilla, 31 MAR 2026 - 11:35h.

El capataz de la virgen de las Mercedes quiso recordar además a las víctimas del accidente de Adamuz

Fernando Huertas era hermano de la Macarena que este año procesionará con su medalla prendida a la cintura

Compartir







La Semana Santa de Sevilla es un derroche de sentimientos y emociones que se viven y se sienten en cada esquina, en cada silencio, en cada salida, momentos que se repiten cada año, pero donde siempre hay un nombre, una historia, un recuerdo que lo cambia todo.

En esta ocasión ha habido un hueco para la memoria. La hermandad de Santa Genoveva de Sevilla, durante su estación de penitencia, ha querido tener un gesto con el joven sevillano, Fernando Huertas, que falleció en el accidente ferroviario de Rodalíes en Barcelona el pasado mes de febrero.

PUEDE INTERESARTE Polémica en Sevilla por una ambulancia que irrumpe en plena Carrera Oficial durante el paso de San Roque

Un recuerdo para las víctimas

Durante su camino de vuelta, Carlos Villanueva, capataz del palio de la Virgen de las Mercedes, ha dedicado una levantá a la memoria del maquinista. Un gesto que también ha querido tener con las víctimas del accidente de Adamuz, que fue tan solo un día antes que el de la red ferroviaria catalana en la que Fernando Huertas perdió la vida.

Dos tragedias seguidas en el tiempo, unidas en el dolor, con la que la hermandad de Santa Genoveva ha querido recordar que la ciudad no olvida.

La Macarena llevará su medalla

Este no es el único gesto de las hermandades de la Semana Santa de Sevilla con el joven maquinista. La hermandad de la Macarena, de quien el joven es hermano, llevará la próxima Madrugá, prendida en la cintura, bajo el manto, la medalla de Fernando Huertas.

PUEDE INTERESARTE El enfado de un costalero del Cautivo en la Semana Santa de Málaga: le cae un ramo de flores y lo lanza contra el público

El joven maquinista perdía la vida el pasado 21 de enero, en la red de Rodalies de Barcelona, tras un desprendimiento de tierra y escombros, provocado por las intensas lluvias de los días previos, que invadió la vía justo en el momento en que el tren atravesaba el tramo, causando el descarrilamiento del convoy.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un tragedia solo 48 horas después de Adamuz

La violencia del impacto se cebó especialmente con la cabina, donde viajaba el maquinista, que perdió la vida en el acto, mientras decenas de pasajeros resultaban heridos. Un accidente que tuvo lugar con tan solo 48 horas de diferencia con el ocurrido en Adamuz, Córdoba, y que volvió a poner el foco en las infraestructuras ferroviarías.

La víctima era Fernando Huertas, un joven sevillano de 27 años que comenzaba a abrirse camino en el sector ferroviario tras haber cumplido su objetivo de convertirse en maquinista. El sevillano era graduado en periodismo por la universidad de Sevilla pero había decidido reorientar su futuro profesional movido por la vocación y la ilusión de una nueva etapa.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Muy ligado a Sevilla y a sus tradiciones, formaba parte de la Hermandad de la Macarena. Quienes le conocían lo recuerdan como alguien cercano y constante, con una vida por delante que quedó truncada demasiado pronto