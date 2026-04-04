Redacción Andalucía Agencia EFE 04 ABR 2026 - 15:47h.

Los miembros del grupo residían en Marbella, donde fue detenido uno, aunque los demás arrestos se produjeron en Suecia

La organización utilizaba los artículos de coleccionismo para lavar dinero de negocios ilícitos y como inversión segura

Compartir







MálagaUna banda que blanqueaba dinero del narcotráfico utilizando artículos de coleccionismo como las cartas de Pokémon ha sido descubierta y desarticulada en Marbella (Málaga).

Así lo ha avanzado el 'Diario Sur', que detalla que la Policía Nacional detuvo a una persona en el municipio de la Costa del Sol. El resto de integrantes de la organización fueron arrestados en Suecia.

PUEDE INTERESARTE Accedemos al interior del narcotúnel de Ceuta: 19 metros de largo hacia abajo y kilómetros de galerías para transportar la droga

Aunque residían en territorio marbellí, se encontraban en el país nórdico en el momento de la operación que permitió destapar el lavado de dinero de negocios ilícitos e inversión segura mediante la compra de las cartas.

Se habían centrado en ellas por el alto valor que adquieren con el paso del tiempo. Ejemplo de ello fue la venta por 16 millones que hizo el youtuber Logan Paul este 2026 precisamente.

PUEDE INTERESARTE Desarticulan el clan del 'Risitas' en Cádiz con 20 detenidos por transportar cocaína en dobles fondos en semirremolques

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tal y como recuerda el mismo periódico, algunos de los miembros del grupo desmantelado estaban vinculados con delitos violentos en Suecia y también con el tráfico de estupefacientes.

Otros se ocupaban del blanqueo y, por todo ello, las autoridades policiales tanto españolas como suecas desarrollaron redadas coordinadas en ambos países para neutralizar a la banda.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Artículos de coleccionismo usados como cotizados activos

En una de las viviendas inspeccionadas localizaron un álbum con cartas Pokémon, famosa saga cuyos productos pasaron de servir de entretenimiento infantil en los años 90 a ser ya cotizados activos.

Según el rotativo, su valor depende de factores como la escasez, el estado de conservación, la demanda o la marca. La franquicia tan popular en su época fue sumando éxito con series de televisión, películas, juguetes, etcétera.

Tiradas limitadas que disparan los precios

Algunas ediciones de estas cartas se imprimieron en tiradas limitadas, lo que originó que, décadas después, las menos habituales en buenas condiciones alcancen grandes cantidades en el comercio de segunda mano.

En torno a Pokémon existe un mundo de empresas que certifican el estado de las cartas, subastas internacionales y plataformas especializadas para seguir la evolución de su cotización y facilitar la compraventa.

El fenómeno forma parte de una tendencia más amplia que afecta a otros objetos vinculados a la cultura popular como videojuegos antiguos, zapatillas de edición limitada o cromos deportivos antiguos.

La saga desempolvó el ritual de abrir sobres, intercambiar cartas y buscar los ejemplares más raros que se han revalorizado con el auge de las redes sociales. Posibilitan encontrarlos más fácilmente desde cualquier rincón del mundo.

13,5 millones de euros en una subasta

Aquellos niños y adolescentes que jugaban con Pokémon son actualmente una generación con poder adquisitivo que, a diferencia de las anteriores, no muestra reticencias a pagar por recuperar objetos asociados a su infancia.

Una carta Pokémon alcanzó los 13,5 millones de euros, por ejemplo, en una subasta organizada por Goldin Auctions tras una puja que se prolongó durante 42 días, según recuerda 'Diario Sur'.

Era una carta extraordinariamente rara de la que apenas se produjeron unas 40 unidades en todo el planeta a finales de los años noventa.